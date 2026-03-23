Reprezentace je před baráží kompletní, nechyběl ani uzdravený Šulc

Fotbalová reprezentace je před baráží o mistrovství světa už v kompletním složení. K týmu se připojili hráči ze zahraničí včetně uzdravené opory Pavla Šulce z Lyonu. Hráči z české ligy se pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka připravovali už od čtvrtka. Přímý přenos utkání Česko – Irsko sledujte ve čtvrtek od 20:00 na ČT sport a ctsport.cz.
Český celek ve čtvrtek přivítá v pražském v Edenu Irsko. V případě úspěchu si ve finále baráže rovněž doma na Letné zahraje 31. března o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Národní tým bude usilovat o druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.
Šulc kvůli svalovému zranění od konce února téměř měsíc nehrál, v posledních dvou soutěžních duelech už se ale do sestavy Lyonu vrátil.
„Nebál jsem se, že bych baráž nestihl. Cítím se dobře. Po čtvrtku (Evropské lize) jsem věděl, že pohybově jsem na tom dobře. Včera jsem odehrál celé utkání, bylo to v pohodě,“ řekl Šulc.
Zhruba polovina členů nominace se sešla kouči Koubkovi už ve čtvrtek, od kdy trénovala dvanáctka hráčů z české ligy. Domácí soutěž měla kvůli baráži odložené 27. kolo. Ze zahraničí už v minulém týdnu dorazil obránce Ladislav Krejčí, jehož Wolverhampton o víkendu rovněž nehrál.
Mužstvo na trénincích doplnil jako druhý brankář Jakub Markovič, který nefiguruje v nominaci. Z české ligy jako jediný na konci minulého týdne scházel Tomáš Ladra, plzeňský záložník se připojil až spolu s legionáři.
Ve čtvrtek i v pátek chyběli také olomoucký Jan Kliment a sparťan Jaroslav Zelený, oba se svými kluby absolvovali odvetu osmifinále Konferenční ligy.
Koubek, který se stal trenérem reprezentace v prosinci, má po pondělním srazu celého týmu k dispozici 25 jmen – 22 hráčů do pole a tři brankáře.
Mužstvo odpoledne čeká na strahovském stadionu Přátelství první trénink v kompletním složení. Večer se hráči zúčastní vyhlášení ankety Fotbalista roku.