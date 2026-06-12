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Fotbal

První český zápas pohledem statistik: Schick mimo hru, Korea diktovala tempo


před 3 hhodinami|Zdroj: Opta / ČT sport
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Sestřih utkání Jižní Korea – Česko
Zdroj: ČT sport

Základní premisy prohry Česka s Koreou 1:2: rychle ztracené vedení, téměř vymazaná největší ofenzivní síla českého týmu Patrik Schick, Korea dominovala ve středu, více držela míč, měla více šancí ze hry, Češi těžili ze standardních situací. S mírně překvapivým tahem s Alexandrem Sojkou v základu mohl být Miroslav Koubek po právu spokojený.

Zasloužená porážka. Korejci diktovali po většinu zápasu tempo hry. Míč měli v držení po šedesát procent času, ve středu zaznamenali o poznání méně ztrát, celkově měli více než o dvě stě přihrávek více, o třetinu větší počet přihrávek směrem dopředu, celkem 15 vystřelili, což bylo výrazně více oproti sedmi českým pokusům, z toho desetkrát zakončovali v nebezpečném prostoru, šest střel zamířilo do branky.

„Těžko jsme zachytávali akce soupeře před obranou, měli tam techniku i dynamiku,“ popisoval korejské nebezpečí, z nichž vyplynuly dva góly trenér Miroslav Koubek. „Obrovsky těžké, Korejci hráli velmi dobře, my hodně běhali bez balonu. My byli vpředu třeba tři minuty bez míče, a když jsme ho pak získali, byli jsme zadýchaní,“ doplnil Pavel Šulc.

Přihrávky Pak Sung-hoa v utkání s Českem
Zdroj: Opta / ČT sport

Pak Sung-ho si v útočné třetině hřiště připsal patnáct úspěšných přihrávek ze sedmnácti. Srovnání je vypovídající: z českých hráčů si v tomto ukazateli vedl nejlépe Ladislav Krejčí, který přesně přihrál v klíčové části jen čtyřikrát z dvanácti pokusů.

Dávno neplatí, že by Korejci měli problém ve hře ve vzduchu, vyhráli přes šedesát procent hlavičkových soubojů. Byli také odvážnější, zapsali osm úspěšných driblinků proti třem českým.

Dotyky s míčem Patrick Schick vs. Son Hung-min
Zdroj: Opta / ČT sport

Velkým problémem pro českou reprezentaci bylo nezapojení Patrika Schicka. Míče se dotkl jen v několika málo případech. Chyběla nabídka od zálohy, dlouhé pasy z obrany neposbíral. Naopak jeho protějšek Son Hung-min se s balonem potkal třikrát častěji a hlavně se dostal do nebezpečných prostorů a jen díky skvělému Matěji Kovářovi neuspěl.

Velký rozdíl mezi oběma týmy byl v útočné kreativitě. Korejci si dokázali vypracovat ze hry šance nebo se dostávat do nebezpečných prostorů, o čemž vypovídá i to, jak se dostali k vyrovnání. Oproti tomu Češi dokázali využít své největší přednosti – standardních situací.

Jak si Korejci vypracovali vyrovnávací gól
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

Podobně jako v kvalifikaci na Euru proti Polsku si Ladislav Krejčí vyskočil na dlouhý aut Vladimíra Coufala a překonal statickou obranu soupeře. Češi pak mohli jen litovat, že Tomáš Souček vsítil míč hlavou po precizním Sadílkově centru z ofsajdu.

Heatmapa dotyků s míčem Alexandra Sojky v utkání proti Koreje
Zdroj: Opta/ČTK/AFP/ČT sport

Miroslav Koubek sáhl k překvapivému tahu, když do základní sestavy nasadil záložníka Alexandra Sojku. Jeho univerzálnost se v prvním poločase projevila. Začal spíše nalevo, pak působil i v pravé části. Ukázal i jistou dávku kreativity, nebál se pracovat s balonem.

„Saša určitě podal výborný výkon. Dařilo se mu nejen v závěru ligy, ale i třeba v přípravných zápasech a na tréninku. Je v životní formě a byl by hřích tuto formu nevyužít. Stoprocentně patřil mezi naše nejlepší hráče,“ podotkl k jeho výkonu Koubek.

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Koubek: Sojka hrál naprosto skvěle
Zdroj: ČT sport
Momentum utkání Korea – Česko
Zdroj: Opta / ČT sport

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