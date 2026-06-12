Koubek hráče navzdory porážce s Koreou chválil, měli prý získat alespoň bod

První porážka od zimního nástupu na lavičku reprezentace trenéra Miroslava Koubka hodně mrzela. Přestože čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa prohráli s Koreou 1:2, čtyřiasedmdesátiletý kouč je za přístup pochválil. Vzhledem k vedení 1:0 měli podle něj ze zápasu získat minimálně bod.
„Pokud jde o přístup a odhodlání hráčů, mám z utkání s těžkým soupeřem velmi pozitivní pocit. Mám oprávnění za to mužstvo pochválit. Bohužel jsme nebyli výsledkové odměněni. Byla tam taky (neuznaná) branka z těsného ofsajdu, takže možná nám v kritických klíčových momentech i trochu nepřálo štěstí,“ konstatoval Koubek.
Jeho tým poslal po hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí, ale Korejci skóre otočili. Vítězný gól dali v 80. minutě. „Samozřejmě, že tato ztráta bodů, které jsme měli, dá se říct, už v rukách, minimálně bod, je určitě velká komplikace. Chtěli jsme start do mistrovství světa zahájit bodově. Tohle nás mrzí, protože jsme mohli. A měli jsme,“ litoval Koubek ztraceného vedení.
Do vyřazovací fáze projdou z každé čtyřčlenné skupiny první dva týmy a doplní je osmička nejlepších z třetích míst. Příští zápas s Jihoafrickou republikou může být pro Koubkův výběr klíčový.
„Na nějaké hodnocení je ještě situace předčasná. Mexiko (proti JAR) využilo domácího prostředí, myslím, že podle očekávání. Korea porazila nás. Takže momentálně mají oni po třech bodech, my s Jižní Afrikou nulu. Každý umí počítat. Pokud chceme mít další šance na postup, je nám jasné, že do utkání s Jižní Afrikou musíme jít s cílem urvat tři body,“ řekl Koubek.
Do základní sestavy překvapivě nasadil k soutěžní premiéře za národní A-tým záložníka Alexandra Sojku, kterého před šampionátem nominoval na závěrečnou přípravu jako nováčka. „Saša určitě podal výborný výkon. Dařilo se mu nejen v závěru ligy, ale i třeba v přípravných zápasech a na tréninku. Je v životní formě a byl by hřích tuto formu nevyužít. Stoprocentně patřil mezi naše nejlepší hráče,“ uvedl Koubek.
Naopak se příliš nevedlo útočným oporám Patriku Schickovi s Pavlem Šulcem. „Vždy je to o tom, co vám dovolí soupeř. Hráči Koreje jsou vynikající i v obranném pohybu, oba byli velmi intenzivně dostupováni. Nějaké akce tam byly. Patrik byl vidět asi méně, než se čekalo. Pavel tam měl několik dobrých scén, ale taky několik ztrát,“ podotkl Koubek.
Jeho tým se hned po utkání v Guadalajaře v nadmořské výšce téměř 1600 metrů letecky přesune zpět do USA na základnu u Dallasu. Zápas s Jihoafrickou republikou odehraje ve čtvrtek v Atlantě, závěrečný duel skupiny s Mexikem pak v tamní metropoli.
„Máme týden do zápasu, což je dostatečná doba zregenerovat, byť zase přelítáváme. Ale já jsem říkal, že se tady na nic nebudeme vymlouvat. Musíme s tím žít a žijeme s tím. Prostě je to takhle logisticky naplánované. Určitě nám to nenahrává, ale co nám zbývalo? Jen to přijmout. Jsme rádi, že jsme tady, a chceme udělat co nejlepší výsledek. Logistiku, kterou si k zápasům uděláme, máme určitě dobrou. Ale těm, kdo nám ji připravil, pěkně děkujeme,“ řekl mírně ironicky Koubek.
V 74 letech a 284 dnech prožil před téměř 45 tisíci diváky premiéru na závěrečném turnaji a stal se nejstarším trenérem v historii světových šampionátů. Za dva dny ho ale překoná kouč Curacaa Dick Advocaat. „Nechci, aby to vyznělo nějak neskromně, ale já už koučoval zápasy před větším počtem diváků než dnes. Na mě to působilo jako určitý svátek vzhledem k tomu, že to je tato událost. Ale pokud jde o prostředí, to už jsem prožil,“ uvedl Koubek.
Věří, že v druhém utkání na turnaji bude jeho tým nebezpečnější v útoku. „To, co musíme posunout, je momentálně dlouhodobější téma národního mužstva nebo českého fotbalu. Musíme být trošičku účinnější do ofenzivy, přesnější v přechodové fázi, kreativnější na posledních 30 metrech. Ale to je proces a souvisí to samozřejmě i do budoucna s typologií hráčů. Určitě v ofenzivě máme na čem pracovat,“ dodal Koubek.
„Byl to náš první zápas a byl velmi těžký. Na obou týmech byla patrná zvýšená nervozita ze vstupu do šampionátu. Samotné vítězství mě těší, ale ještě pozitivnější je, že naši kluci vyhráli tím, že se nevzdali,“ zhodnotil korejský trenér Hong Mjong-po.
„Přesně to jsem jim říkal před zápasem, aby bojovali za jakéhokoliv stavu. Viděl jsem na hráčích, že mají na vítězství, takže za stavu 1:1 jsem jim řekl, ať pokračují v ofenzivním výkonu. Musím je pochválit, hráli jsme dobře. Zúročili jsme tvrdou přípravu, tréninky ve vysoké nadmořské výšce před mistrovstvím nám hodně pomohly. Vítězství je pro nás dobrou zprávou a teď už se soustředíme na zápas s Mexikem.“