Zápasy mistrovství světa nabízí delší dobu, kdy je míč ve hře, a to zhruba o sedm minut. Vyplývá to ze srovnání letošního turnaje se světovým šampionátem 2018, při němž jsme sledovali, kolik minut čistého času si fanoušek ze základní porce devadesáti minut (a nastavení) užije.
Před osmi lety na turnaji v Rusku nabídlo 48 zápasů v základních skupinách těžko uvěřitelný průměr pouhých 51 minut a osm sekund hracího času, kdy je míč skutečně ve hře.
Letošní šampionát v Severní Americe je v tomto ohledu podstatně přívětivější. V 72 utkáních skupinové fáze se hrálo v průměru 58:06 minuty, nárůst tedy činí téměř sedm minut. Má to však háček, respektive dva.
Tím prvním je fakt, že se v posledních letech ve fotbale obecně zvýšil nastavený čas po obou poločasech. V Kanadě, Mexiku a Spojených státech se hraje v průměru 101:59 minuty hrubého času, tedy asi o dvanáct přidaných minut navíc k základnímu výměru 90 minut.
Druhým jsou dvě tříminutové občerstvovací (tedy komerční) přestávky v každé půli, které protahují jak hrubý, tak v konečném důsledku i čistý čas.
Na druhou stranu zafungoval efekt nových pravidel, zejména v případě rychlých střídání do deseti sekund nebo limitu pěti sekund na rozehrání autu či odkopu od brány.
Francie baví nejvíc
Zajímavostí je fakt, že zápasy s nejnižším a nejvyšším čistým časem dělilo propastných více než 21 minut. Zatímco duel mezi Alžírskem a Rakouskem na závěr skupiny J nabídl 68:08 minuty, taktický souboj Kanada – Bosna a Hercegovina v samotném úvodu skupiny B se hrál pouze 46:54.
Tím se dostáváme k smutnému výsledku jednoho z pořadatelů. Právě zápasy Kanady byly na letošním turnaji ve skupinové fázi „nejkratší“. V průměru se v nich odehrálo pouze 49:01 minuty. Javorové listy zároveň byly jediným celkem, jehož duely spadly pod padesát minut.
Druhý nejnižší průměr poskytly zápasy druhého z pořadatelů – Spojených států. Američané v nich odehráli jen 53:46 minuty. Třetí příčka od konce patřila české reprezentaci s minutáží 53:52.
Na opačné straně časového spektra najdeme Francii, která byla nejen vysoce produktivní (10 gólů ve třech skupinových zápasech), ale také bavila herně. Její zápasy byly navíc „nejdelší“ – v průměru strávili Les Bleus ve hře 64:15 minuty. Ve srovnání s Američany tedy bavili (společně se svými soupeři) fanoušky o víc jak patnáct minut déle. Druhý nejlepší výsledek 63:49 si připsali Alžířané.
Ani ve vyřazovacích zápasech v úvodním kole play-off se čistý čas příliš nezvýšil. V jedenácti neprodlužovaných duelech (z celkových 16) se hrálo v průměru 58:58 minuty. Nejhůř dopadl souboj třetího pořadatele Mexika s Ekvádorem s časem 49:46.
Pozoruhodným úkazem pak byla promrhaná doba v utkání mezi Portugalskem a Chorvatskem, jež se sice protáhlo na 113:02 minuty hrubého času a tudíž se hrálo o 23 minut nad rámec základních 90 minut, ale na čistém času 60:18 se to moc neprojevilo. Nutno však podotknout, že chod zápasu výrazně narušil VAR, po jehož intervenci rozhodčí neuznal hned tři góly.