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Fotbal

Modričova kritika po „vlasovém ofsajdu“: VAR se používá nesprávně a selektivně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

VAR se nevyužívá správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva, prohlásil chorvatský kapitán Luka Modrič. Jeho tým po prohře 1:2 s Portugalskem na MS končí, obě klíčové situace v zápase dopadly v neprospěch balkánského týmu. Čtyřicetiletý záložník také uvedl, že pokutový kop nařízený pro Portugalce, z něhož vyrovnali, by Chorvatům ve stejné situaci sudí neodpískali.

Chorvaté v úvodním vyřazovacím kole vedli od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. O něco později Nikola Vlašič při rohovém kopu stáhl Renata Veigu a sudí Espen Eskas po poradě s videorozhodčím nařídil pokutový kop, z něhož kapitán Cristiano Ronaldo srovnal. Obrat dokonal ve čtvrté minutě nastavení Goncalo Ramos.

Ve 13. minutě nastavení po závaru před bránou skóroval Joško Gvardiol. Videorozhodčí ale díky zabudovanému čipu v míči odhalil za pomoci technologie neznatelnou teč hlavou Igora Matanoviče, která při gólové akci vystavila útočící hráče do ofsajdu. Byla to už čtvrtá neuznaná branka v zápase.

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Neuznaná trefa Chorvatska na konci nastavení
Zdroj: ČT sport

„Rozhodčí nebyl zrovna ve formě. U neuznané branky tvrdil, že se (Matanovič) dotkl míče, ale dívali jsme se na opakované záběry a tam to nikde nevidíte,“ prohlásil Modrič. Nezdála se mu ani penalta nařízená ve prospěch Portugalska. „Myslím si, že kdyby to bylo opačně, videorozhodčí by do toho nikdy nevstoupil. Není to penalta. Oba týmy se navzájem tahaly a strkaly. Vlašič ho (Veigu) nesrazil, jen ho držel a oba spadli. Proto v takto významném zápase nelze takovou penaltu odpískat,“ mínil držitel stříbra a bronzu z MS.

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Sestřih utkání Portugalsko – Chorvatsko
Zdroj: ČT sport

Svůj názor na moderní technologii ve fotbale rozvinul. „Když byl zaveden systém VAR, tvrdil jsem, že se mi nelíbí. Později, s odstupem času, jsem si uvědomil, že v některých případech je užitečný, ale používá se nesprávně, selektivně, anebo v závislosti na velikosti týmu. VAR by měl zasáhnout, pokud jde o jednoznačnou chybu, ale pokud tomu tak není – pokud se jedná o šedou zónu – nemá do toho co mluvit. Nemá smysl volat VAR,“ řekl Modrič.

Luka Modrič a Cristiano Ronaldo na MS
Zdroj: Opta / ČT sport

Způsob řízení zápasu se nelíbil ani trenérovi Zlatku Daličovi. „Verdikty rozhodčího byly velmi špatné. Žádné fauly, žádné standardní situace na naší straně, které měly být odpískány. Bylo to velmi špatné rozhodování,“ uvedl devětapadesátiletý kouč.

„Tady bylo jasně vidět, jak moc to doslova zabíjí emoce. Celkově člověka tato rozhodnutí srážejí a berou mu radost z fotbalu. Neříkám, že VAR někdy nemůže pomoct, ale zabíjí emoce, zabíjí všechno, co v sobě máte, a není lehké se s tím vyrovnat. Zašli jsme s ním příliš daleko,“ prohlásil Dalič.

Portugalsko – Chorvatsko

Trenér Portugalců Roberto Martínez si pochopitelně na verdikty v kritických situacích nestěžoval a konstatoval, že je škoda, že jeden z těchto týmů musel prohrát. „Ale neexistuje žádné špatné ani šťastné rozhodnutí. Situace u neuznaného gólu byla jasná. Míče mají nyní čip a senzor ukazuje, že se ho (Matanovič) dotkl,“ prohlásil dvaapadesátiletý Španěl.

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