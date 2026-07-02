Fotbalisté Španělska na mistrovství světa v úvodním kole vyřazovací fáze porazili Rakousko jasně 3:0. Dvě branky dal Mikel Oyarzabal, jednou skóroval Pedro Porro. V jednu hodinu v noci vysílá ČT sport a ČT sport Plus přímý přenos utkání Portugalsko – Chorvatsko, od 5:00 pak i zápas Švýcarsko – Alžírsko. Předzápasová studia začínají na ČT sport a ČT sport Plus vždy tři čtvrtě hodiny před začátkem utkání, také u těchto zápasů nabízí ČT sport a ČT sport Plus live statistiky.
První poločas nabídl očekávaný průběh, Španělé své soupeře přehrávali. Skóre utkání otevřel ve 36. minutě Oyarzabal. Přihrávku po zemi od Cucurelly poslal těsně k tyči a rakouský brankář Schlager mohl míč jenom sledovat. Na 2:0 zvýšil v 66. minutě po přihrávce Baeny Pedro Porro. V 89. minutě přidal třetí gól Oyarzabal, opět za asistence Cucurelly.
Španělé jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze, od roku 2006 ale přešli přes její úvodní kolo pouze před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj vyhráli. Rakušany poslal do vyřazovací fáze turnaje až infarktový závěr zápasu proti Alžírsku. Jde pro ně o první postup ze skupiny po 44 letech.
Šlágr dne obstará zápas Portugalců a Slovinců. Jedním z hlavních taháků zápasu bude souboj Cristiana Ronalda s Lukou Modričem, kteří spolu v letech 2012 až 2018 hráli v Realu a čtyřikrát ovládli Ligu mistrů.
Švýcaři půjdou do souboje s Alžířany po více než týdenní pauze. Jejich největším úspěchem na MS jsou tři čtvrtfinálové účasti, ta poslední se ale datuje už do roku 1954. Alžírsko si vyřazovací část zahraje podruhé za sebou, před 12 lety vypadlo hned v osmifinále.