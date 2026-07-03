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MULTIPŘENOSArgentina – Kapverdy 1:0. Egypt postoupil na penalty přes Austrálii


3. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Egypt si zahraje osmifinále světového šampionátu. Austrálii porazil na penalty 4:2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1:1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na MS zápas play-off. Egypťané mohou v osmifinále narazit na Argentinu, pokud úřadující šampioni podle předpokladů vyřadí outsidera z Kapverd. Přímý přenos tohoto utkání sledujte od 23:15 na ČT sport a ČT sport Plus.

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Sestřih utkání Austrálie – Egypt
Zdroj: ČT sport

„Faraony“ poslal do vedení ve 13. minutě Imám Ašúr. Australané vyrovnali v 55. minutě, když si do vlastní sítě srazil centr Muhammad Hání. Pokutové kopy proměnili všichni čtyři egyptští střelci, naopak Souttar a Herrington neuspěli.

Egypt měl v úvodních minutách štěstí, neboť Volpatova střela z 20 metrů olízla břevno branky. Až po tomto malém varování začali „Faraoni“ naplňovat roli mírného favorita a brzy se dočkali vedoucí branky.

Hafíz po standardní situaci nacentroval přesně do malého vápna, kde si na míč naskočil Ašúr a hlavičkou otevřel skóre. Egypťané dali gól i ve čtvrtém zápase na turnaji.

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Ašúr z první šance poslal Egypt do vedení
Zdroj: ČT sport

Africký tým získal půdu pod nohama, jeho záloha výrazně přehrávala středovou řadu Australanů. Vznikla z toho územní převaha, nicméně žádné velké šance si Salah a spol. nevypracovali.

Jeden nebezpečný brejk Marmoushe, zakončený střelou těsně vedle, stejně zmařil zvednutý praporek asistenta pro ofsajd.

V závěru poločasu se Australané více dostávali k egyptské brance. Behich prověřil pozornost gólmana Šubajra, proti němuž neuspěl ani Irankunda.

Momentum utkání Austrálie – Egypt
Zdroj: Opta / ČT sport

Hned v prvních vteřinách druhého poločasu zahodil Marmoush vyloženou šanci, když z 10 metrů sám před brankářem mířil vedle.

Iniciativy se ujali Australané a v 55. minutě se dočkali vyrovnání, když si centrovaný přímý kop pod tlakem australských hráčů srazil do vlastní sítě Hání. Byl to 13. vlastní gól na tomto turnaji, čímž byl o jednu trefu překonán dosavadní rekord ze šampionátu v roce 2018 v Rusku.

Inkasovaná branka přinutila Egypťany opustit ulitu pasivity a vrátit se ke hře z úvodu utkání. Lépe kombinovali, jenže na pozorně bránící soupeře to bylo málo. Australská obrana byla pevná a egyptské pokusy o zteč své branky včas likvidovala.

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Fantastický Beach zachránil Austrálii prodloužení
Zdroj: ČT sport

Gólové šance se nerodily ani na jedné straně. Až ve třetí minutě nastavení zachránil postupové akcie Austrálie gólman Patrick Beach, když reflexivně vytáhl mimo tyče pokus Rabíi.

Na začátku prodloužení mohl skórovat hvězdný Salah, ale zblízka přestřelil. Africký tým si udržoval mírnou převahu, ke kýžené trefě se však nepropracoval ani v závěru prodloužení, kdy nápor Egypta pod taktovkou Salaha gradoval.

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Penaltový rozstřel Austrálie s Egyptem
Zdroj: ČT sport

Těsně před koncem vystřídal v australské brance Beache zkušený Ryan, ale na míč si při penaltách vůbec nesáhl. Egyptští střelci byli stoprocentní, z Australanů selhal hned v první sérii kapitán Souttar a ve čtvrté osmnáctiletý Herrington.

Austrálie – Egypt 1:1 po prodloužení (1:1, 0:1), na penalty 2:4

Branky: 55. vlastní Hání – 13. Ašúr. Penalty proměnili: Irvine, Mabil – Sábir, Rabía, Salah, Maguid. Neproměnili: Souttar, Herrington. Rozhodčí: Tejera – Barreiro, Taran – González (video, všichni Urug.). ŽK: Hasan, Ibrahím (oba Eg.). Diváci: 70 422.

Austrálie: Beach (119. Ryan) – Circati, Souttar, Herrington – Bos (46. Trewin), O’Neill (91. Okon-Engstler), Irvine, Behich – Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil) – Irankunda (74. Toure). Trenér: Popovic.

Egypt: Šubajr – Hání, Rabía, Ibrahím, Hafíz (80. Trézéguet) – Fasí (67. Maguíd), Attíjá (120.+1 Sábir) – Ašúr, Salah, Ziku (67. Hasan) – Marmoush (106. Karim). Trenér: Hasan.

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