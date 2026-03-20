Fotbal

Vorlický opět spasil Zbrojovku, tentokrát v Prostějově


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Suverén druhé fotbalové ligy v úvodním zápase 20. kola na hřišti čtrnáctého Prostějova v nastaveném čase potvrdil své ambice. Favorita zachránil Vorlický, který dal gól z penalty, a v nastaveném čase si Hrdlička po jeho přímém kopu dal vlastní gól.

Zbrojovka Brno měla většinu času převahu a soupeř jen několikrát zahrozil, ale dlouho se hrálo bez branek. Až po příchodu ve druhém poločase střídající Vorlický otevřel z penalty skóre.

Hráč, který ve Zbrojovce hostuje ze Slavie, se lídrovi druhé ligy vyplácí. V minulém kole, v němž Zbrojovka porazila v derby Artis, dal vítězný gól. Tentokrát v nastaveném čase jím rozehraný přímý kop skončil v domácí brance po skluzu Hrdličky v souboji.

Prostějov, s nímž brněnský tým bodoval naplno až v pátém vzájemném zápase za sebou, vyrovnal na 1:1 po rychlé protiútoku, na jehož konci se prosadil Hais. Ale nakonec mu to k bodu nestačilo.

Druhá liga nabídla gól v nastavení a rozhodnutí do poločasu

28. 2. 2026

Druhá liga nabídla gól v nastavení a rozhodnutí do poločasu

