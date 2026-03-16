Brněnské derby v dohrávce 19. kola druhé fotbalové ligy mezi domácí Zbrojovkou a Artisem rozhodla Zbrojovka dvěma góly v posledních deseti minutách zápasu. Hostující Artis hrál od druhé půle o deseti poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen Radim Breite. Zbrojovka zůstává největším favoritem na postup do nejvyšší soutěže. Je s 50 body v čele tabulky s jedenáctibodovým náskokem na druhé Táborsko. Artis zůstává čtvrtý s 35 body.
V brněnském derby zdolala Zbrojovka Artis 2:0
Zbrojovka v poslední čtvrthodině využila přesilovku, trefili se střídající Lukáš Vorlický a Martin Gjorgievski.
Artis byl přitom před téměř devíti tisícovkami diváků zpočátku výrazně nebezpečnější, dvě solidní šance ale v první půli neproměnil. V nastavení úvodního dějství udělil rozhodčí Pechanec jednomu z lídrů Artisu Breitemu druhou žlutou kartu a na podzim ještě hráč prvoligové Sigmy Olomouc s nevěřícným výrazem musel předčasně do kabin.
Zbrojovce se v přesilovce zpočátku příliš nedařilo. Neproměnila několik závarů, vypálila i do brankové konstrukce a v 78. minutě mohla dokonce prohrávat. Po obrovské chybě v defenzivě postupoval sám na Hrdinu střídající Vukadinovič, zakončení ale uspěchal a slabou přízemní střelou jen trefil gólmana Zbrojovky.
Za dvě minuty se na druhé straně uvolnil ve vápně Vorlický a křížnou střelou na zadní tyč otevřel skóre. Pojistku přidal o pět minut později hlavičkou na přední tyči po centru z pravé strany další střídající hráč Gjorgievski.
Zbrojovka si v druhé lize připsala šestou výhru po sobě, ve třech jarních kolech ještě neinkasovala. Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz soutěže. Celky na druhém a třetím místě bude čekat baráž se 14. a 15. týmem první ligy. Artis nevyužil zaváhání třetí Opavy a o skóre zůstal na čtvrté příčce. Na jaře ze čtyř zápasů jen jednou zvítězil.
Zbrojovka Brno – Artis Brno 2:0 (0:0)
Branky: 80. Vorlický, 85. Gjorgievski. Rozhodčí: Pechanec – Pečenka, Malimánek. ŽK: Kaká, Janetzký, Klíma, Čavoš (mimo hřiště) – Plechatý, Breite, Jeřábek, Fomba, Besedin, Vojtěch (trenér brankářů). ČK: 45.+1 Breite. Diváci: 8800.