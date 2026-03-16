Fotbal

SESTŘIHV brněnském derby zdolala Zbrojovka Artis 2:0


16. 3. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Sestřih utkání Zbrojovka Brno – Artis Brno
Zdroj: ČT sport

Brněnské derby v dohrávce 19. kola druhé fotbalové ligy mezi domácí Zbrojovkou a Artisem rozhodla Zbrojovka dvěma góly v posledních deseti minutách zápasu. Hostující Artis hrál od druhé půle o deseti poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen Radim Breite. Zbrojovka zůstává největším favoritem na postup do nejvyšší soutěže. Je s 50 body v čele tabulky s jedenáctibodovým náskokem na druhé Táborsko. Artis zůstává čtvrtý s 35 body.

Zbrojovka v poslední čtvrthodině využila přesilovku, trefili se střídající Lukáš Vorlický a Martin Gjorgievski.

Artis byl přitom před téměř devíti tisícovkami diváků zpočátku výrazně nebezpečnější, dvě solidní šance ale v první půli neproměnil. V nastavení úvodního dějství udělil rozhodčí Pechanec jednomu z lídrů Artisu Breitemu druhou žlutou kartu a na podzim ještě hráč prvoligové Sigmy Olomouc s nevěřícným výrazem musel předčasně do kabin.

Zbrojovce se v přesilovce zpočátku příliš nedařilo. Neproměnila několik závarů, vypálila i do brankové konstrukce a v 78. minutě mohla dokonce prohrávat. Po obrovské chybě v defenzivě postupoval sám na Hrdinu střídající Vukadinovič, zakončení ale uspěchal a slabou přízemní střelou jen trefil gólmana Zbrojovky.

Za dvě minuty se na druhé straně uvolnil ve vápně Vorlický a křížnou střelou na zadní tyč otevřel skóre. Pojistku přidal o pět minut později hlavičkou na přední tyči po centru z pravé strany další střídající hráč Gjorgievski.

Zbrojovka si v druhé lize připsala šestou výhru po sobě, ve třech jarních kolech ještě neinkasovala. Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz soutěže. Celky na druhém a třetím místě bude čekat baráž se 14. a 15. týmem první ligy. Artis nevyužil zaváhání třetí Opavy a o skóre zůstal na čtvrté příčce. Na jaře ze čtyř zápasů jen jednou zvítězil.

Záznam utkání Zbrojovka Brno – Artis Brno

Zbrojovka Brno – Artis Brno 2:0 (0:0)

Branky: 80. Vorlický, 85. Gjorgievski. Rozhodčí: Pechanec – Pečenka, Malimánek. ŽK: Kaká, Janetzký, Klíma, Čavoš (mimo hřiště) – Plechatý, Breite, Jeřábek, Fomba, Besedin, Vojtěch (trenér brankářů). ČK: 45.+1 Breite. Diváci: 8800.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.