Dvě utkání, dva odlišné scénáře. Zatímco derby rezerv rozhodl až zásah v posledních sekundách, Opava zvládla duel už prakticky v první půli. Druholigové 17. kolo tak nabídlo fanouškům emoce i červenou kartu.
Druhá liga nabídla gól v nastavení a rozhodnutí do poločasu
Souboj rezerv Slavia Praha – Sparta Praha skončil remízou 2:2 a přinesl jeden z nejdramatičtějších závěrů kola. Domácí šli do vedení ve 23. minutě díky Pitákovi, jenže hosté skóre otočili zásluhou Schánělce, který se trefil hned dvakrát. Nejprve v 10. a poté 49. minutě .
Když už se zdálo, že Sparta B si odveze výhru, přišla pátá minuta nastavení a Mbojdi zachránil Slávii bod. Derby sledovalo 8426 diváků a sudí Matoušek navíc vyloučil v 87. minutě Pecha.
Úplně jiný průběh měl duel Slezského FC Opava – 1. SK Prostějov. Domácí rozhodli o vítězství 2:1 už před přestávkou. Ve 3. minutě otevřel skóre z penalty Janoščín a ve 41. minutě si dal vlastní gól Dohnálek. Hosté sice v nastavení snížili zásluhou Haise, ale po změně stran už skóre zůstalo beze změny. Prostějovu navíc situaci zkomplikovalo vyloučení Poláška ve 63. minutě zápasu.
Výsledky 2. fotbalové ligy
Brno – Příbram 1:0 (1:0)
Branka: 31. vlastní Karban. Rozhodčí: Radina – Dresler, Jurajda. ŽK: Piško (Příbram).
Slavia Praha B – Sparta Praha B 2:2 (1:1)
Branky: 23. Piták, 90.+5 Mbodji - 10. a 49. Schánělec. Rozhodčí: Opočenský – Kotalík, Matoušek. ŽK: Piták, Naskos – Moudrý, Zajac. ČK: 87. Pech (Sparta). Diváci: 8426.
Opava – Prostějov 2:1 (2:1)
Branky: 3. Janoščín z pen., 41. vlastní Dohnálek - 45.+1 Hais. Rozhodčí: Trska – Dorotík, Dohnal. ŽK: Štěpánek – Koudelka, Polášek, Imrana, Podolák (trenér), Josl (kondiční trenér). ČK: 63. Polášek. Diváci: 2131.
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 17. kole druhé ligy porazili Příbram 1:0. V neúplné tabulce si upevnili vedení a mají náskok osmi bodů na druhé Táborsko, které bude hrát v neděli.
Zbrojovka vstoupila do jarní části sezony potvrzením role hlavního favorita do nejvyšší soutěže. Duel bývalých prvoligových týmů před téměř pěti tisíci diváky rozhodl ve 31. minutě vlastní gól příbramského Karbana. Celek od Litavky prohrál po pěti kolech a v tabulce je sedmý. Brno zvítězilo počtrnácté z dosavadních 17 kol.