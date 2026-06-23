Probudíme krále, znělo v ulicích Osla. Poté fanoušci předvedli vikingské veslování

Postup norských fotbalistů do vyřazovacích bojů mistrovství světa patřičně slavilo v ranních hodinách celé Norsko. V ulicích hlavního města se stovky fanoušků vydaly dokonce směrem k paláci devětaosmdesátiletého krále Haralda V., se kterým oslavy chtěly sdílet. Nechybělo ani již ikonické veslování.
Přestože zápas skončil kolem čtvrté hodiny ranní SELČ, norští fanoušci vyšli do ulic oslavovat vítězství jejich týmu 3:2 nad Senegalem ve druhém kole skupiny I. Oslo zachvátila fotbalová horečka a hlavní město bylo plné rozjařených lidí, přestože úterý je normální pracovní den. Velký dav pochodoval po hlavní třídě Osla směrem ke královské rezidenci a skandoval: „Probudíme krále“. Po dosažení palácového náměstí se stovky fanoušků posadily na zem a předvedly vikingské veslování.
Norský královský dům se odmítl vyjádřit k tomu, zda krále a královnu Sonju probudily oslavy, nebo zda panovník zůstal vzhůru, aby sledoval zápas. „Královský dům se raduje se zbytkem země z dalšího vítězství národního týmu,“ poznamenal pouze.
Populární oslava se už stala symbolem příznivců severského týmu. Také všichni hráči v čele s kanonýrem Erlingem Haalandem včetně členů realizačního týmu si po utkání v New Yorku sedli na trávník a v dokonalé synchronizaci s fanoušky na tribunách stadionu v East Rutherfordu předvedli slavnou choreografii veslujících vikingů.
„Viděl jsem to online, stalo se to virálním. Martin Ödegaard se mě před zápasem zeptal: Myslíš, že bychom se měli přidat? Řekl jsem mu: Pokud vyhrajeme, pojďme na to. Bylo to šílené, to veslování je šílené,“ smál se Haaland v rozhovoru s FOX Sports.
Roli hlavního koordinátora převzal kapitán Ödegaard, který udával rytmus údery do bubnu a slaďoval tak tým s fanoušky. Oslava se během probíhajícího šampionátu stala ikonickou a dokonce ji už napodobili i poslanci v norském parlamentu.