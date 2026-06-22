Na světovém šampionátu ve fotbale hrají ve skupině J proti Rakousku obhájci titulu z Argentiny. Jejich kapitán Lionel Messi ve 38. minutě překonal 17. brankou dosavadní rekord MS Miroslava Kloseho. V deváté minutě ale neproměnil penaltu nařízenou po zákroku na Lautara Martíneze. Duel obou poražených týmů z prvních zápasů Jordánska a Alžírska včetně předzápasového studia sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 4:15. Skupina I nabídne utkání Norsko – Senegal, souboj favorizované Francie s Irákem včetně předzápasového studia a live statistik sledujte od 22:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Messi se stal se 17. góly střeleckým rekordmanem na MS
Lionel Messi dal v 38. minutě zápasu s Rakouskem 17. gól na mistrovstvích světa a překonal historický rekord Miroslava Kloseho. Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, navázal v Dallasu na hattrick z prvního utkání jihoamerického týmu na turnaji proti Alžírsku. Zároveň se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v šesti zápasech světového šampionátu za sebou.
Před ním dokázali v šesti duelech na MS v řadě skórovat pouze Francouz Just Fontaine v roce 1958 a Brazilec Jairzinho na šampionátu v roce 1970.
Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa poslal Argentinu do vedení trefou z první po přízemním centru krajního obránce Mediny a definitivně se osamostatnil v čele historických statistik před Klosem, který držel rekord od roku 2014.
Jedinečnou šanci na historický zápis měl přitom Messi v Dallasu už v 9. minutě, ale neproměnil penaltu. Po pomalém rozběhu vůbec netrefil branku. Stal se zároveň hráčem s největším počtem zahrávaných (7), ale i neproměněných (3) pokutových kopů v historii MS bez započtení penaltových rozstřelů.
Na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku navíc útočník Interu Miami aspiruje i na absolutní rekord MS v počtu gólových přihrávek. O něj se zatím dělí s krajanem Diegem Maradonou. Oba připravili pro spoluhráče osm branek.
Duel s Rakouskem je pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA. Na svém šestém šampionátu hraje ve skvělé formě. Minulý týden proti Alžírsku zaznamenal první hattrick na MS, který navíc přišel při jubilejním 200. reprezentačním startu a na den přesně 20 let od jeho debutu na světovém šampionátu, při němž v roce 2006 jako střídající hráč rovněž skóroval.
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