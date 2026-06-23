Máme o co hrát, říká před Mexikem Darida. ČT sport Plus odvysílá tiskovou konferenci reprezentace

Záložník Vladimír Darida považuje nadcházející zápas mistrovství světa proti Mexiku za jeden z největších, který ho v české fotbalové reprezentaci čeká. Bývalý kapitán týmu věří, že se národní mužstvo dokáže proti spolupořadateli turnaje vypořádat s vysokou nadmořskou výškou i bouřlivou atmosférou a vítězstvím vybojuje postup ze skupiny. Přímý přenos předzápasového studia vysílá ČT sport a ČT sport Plus ve čtvrtek od 2:15, utkání začíná ve 3:00, ČT sport z něj nabídne i multiview přenos a live statistiky. Od úterních 22:30 odvysílá ČT sport Plus tiskovou konferenci reprezentace před zápasem s Mexikem.
Národní tým v úvodních dvou zápasech proti Koreji a Jihoafrické republice získal jen bod a k udržení se v turnaji bude v závěrečném duelu skupiny nejspíš potřebovat vítězství. „Chtěli jsme víc (bodů), ale jsme rádi, že jsme až do posledního zápasu skupiny ve hře o postup. Je o co hrát,“ řekl v rozhovoru na youtubovém kanále reprezentace.
„Musíme udělat všechno pro to, abychom zápas v Mexiku zvládli, získali konečně tři body a postoupili ze skupiny. To je náš cíl. Myslím, že to bude jeden z nejlepších zápasů, které jsem v reprezentaci hrál a který nás čeká,“ doplnil královéhradecký středopolař.
Semkneme se, ujišťuje Darida
České mužstvo se bude muset na Aztéckém stadionu v mexické metropoli vypořádat s nadmořskou výškou zhruba 2200 metrů. „Bude to náročné, to všichni víme. Jsou tam faktory, které třeba mohou hrát proti nám. Ale my se dokážeme semknout, máme tady partu, která chce něco dokázat. A věřím, že to zvládneme,“ řekl Darida.
Mexičané na rozdíl od českého celku již mají jisté prvenství ve skupině a postup. „Působí na mě tak, že jsou v pohodě. Povedly se jim první zápasy, mají šest bodů a hrají uvolněně. Uvidíme, s jakou sestavou nastoupí. Čteme nějaké zprávy, že by ji mohli pozměnit. Ale i kdyby to nastalo, myslím, že se jejich herní styl příliš nezmění. Zejména kombinačně jsou silní,“ míní Darida.
Bývalý reprezentační kapitán se v březnu v play-off po téměř pěti letech vrátil do národního mužstva a poprvé se dostal na mistrovství světa. Proti Koreji do hry nezasáhl, s JAR už nechyběl v základní sestavě. „Byl to krásný zážitek, být na mistrovství světa je splnění dětského snu. Ale rozhodující jsou výsledky a ten s Jihoafrickou republikou pro nás dobrý nebyl,“ uzavřel.