Fotbal

Příbram remizovala na Žižkově a je pátá. Viktoria zůstává poslední


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Příbram remizovala v 7. kole s Žižkovem 1:1. Oba góly vstřelil Maximilian Baafi, německý ofenzivní univerzál si nejprve v 26. minutě dal vlastní branku a po změně stran vyrovnal. Příbram udržela neporazitelnost v soutěži a na pátém místě tabulky ztrácí dva body na vedoucí Karvinou. Viktoria zůstala o skóre poslední.

Pražané byli po většinu zápasu herně mírně aktivnější, do vedení se ale dostali hosté poté, co Svobodův centr smolně tečoval do vlastní sítě Baafi.

V 58. minutě se naopak od dvaadvacetiletého německého křídelníka odrazil míč šťastně za čáru. V závěru mohl rozhodnout příbramský Málek, ale trefil jen břevno. Tým od Litavky si připsal již čtvrtou remízu v soutěži. Žižkov bodoval po čtyřech kolech.

Výsledky 7. kola druhé fotbalové ligy

Viktoria Žižkov – Příbram 1:1 (0:1)

Branky: 58. Baafi – 26. vlastní Baafi. Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda. ŽK: Mareš, Novotný, Farka, Kronďák (trenér), Řemínek (trenér brankářů) – Svoboda, Málek, Faye. Diváci: 1248.

Baník Ostrava B – Kroměříž 1:1 (1:1)

Branky: 23. Jaroň – 11. Kudela. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Šimoník. ŽK: Hrubý, Frýdl, Owusu, Pištěk (trenér) – Koryčan, Kulíšek, Polák, Tichai (trenér). Diváci: 206.

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