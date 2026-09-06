Příbram remizovala na Žižkově a je pátá. Viktoria zůstává poslední

Příbram remizovala v 7. kole s Žižkovem 1:1. Oba góly vstřelil Maximilian Baafi, německý ofenzivní univerzál si nejprve v 26. minutě dal vlastní branku a po změně stran vyrovnal. Příbram udržela neporazitelnost v soutěži a na pátém místě tabulky ztrácí dva body na vedoucí Karvinou. Viktoria zůstala o skóre poslední.
Pražané byli po většinu zápasu herně mírně aktivnější, do vedení se ale dostali hosté poté, co Svobodův centr smolně tečoval do vlastní sítě Baafi.
V 58. minutě se naopak od dvaadvacetiletého německého křídelníka odrazil míč šťastně za čáru. V závěru mohl rozhodnout příbramský Málek, ale trefil jen břevno. Tým od Litavky si připsal již čtvrtou remízu v soutěži. Žižkov bodoval po čtyřech kolech.
Výsledky 7. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 7. kola druhé fotbalové ligy
Viktoria Žižkov – Příbram 1:1 (0:1)
Branky: 58. Baafi – 26. vlastní Baafi. Rozhodčí: Trska – Dohnal, Koranda. ŽK: Mareš, Novotný, Farka, Kronďák (trenér), Řemínek (trenér brankářů) – Svoboda, Málek, Faye. Diváci: 1248.
Baník Ostrava B – Kroměříž 1:1 (1:1)
Branky: 23. Jaroň – 11. Kudela. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Šimoník. ŽK: Hrubý, Frýdl, Owusu, Pištěk (trenér) – Koryčan, Kulíšek, Polák, Tichai (trenér). Diváci: 206.