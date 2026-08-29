Příbram i přes oslabení gólem v závěru přetlačila Karvinou

Důležitou výhru si ve druhé fotbalové lize připsali hráči Příbrami. Ti v šestém kole sice proti Karviné hráli od 74. minuty v deseti, poté co druhou žlutou kartu viděl Patrik Švestka, vítězství 2:1 však v 89. minutě vystřelil Desouza Apea. Stejným výsledkem porazila Česká Lípa Vlašim, 2:1 zvítězila také Kroměříž nad Prostějovem.
Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.
Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži.
Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.