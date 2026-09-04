Ústí ve šlágru remizovalo s béčkem Slavie, druhou ligu znovu vede Karviná

Karviná v 7. kole druhé ligy porazila nováčka soutěže Kladno 2:0 a vrátila se do čela tabulky. Na druhou příčku o skóre kleslo Ústí nad Labem, které remizovalo s rezervou pražské Slavie 1:1. Ztratilo i Táborsko, po gólu inkasovaném v úvodu nastavení hrálo v Prostějově rovněž 1:1.
Karviná v minulém týdnu coby obhájce trofeje vypadla z domácího poháru a následně utrpěla v druhé lize porážku v Příbrami.
Slezané, kteří kvůli účasti v korupční kauze před sezonou administrativně opustili nejvyšší soutěž, se teď vrátili na vítěznou vlnu. Proti nováčkovi z Kladna se prosadili až po přestávce, rozhodující branku zaznamenala jedna z posil, zkušený Breite.
Ústí nad Labem po výhrách v předchozích dvou kolech klopýtlo, doma ztratilo s třetím týmem tabulky Slavií B, která na Severočechy po remíze dál ztrácí dva body.
Domácí před pauzou odpověděli na brzký úvodní gól Pražanů, rezerva červenobílých po změně stran neproměnila penaltu. Oba týmy nadále drží neporazitelnost v soutěži.
Druhou bodovou ztrátu za sebou zaznamenalo Táborsko. Jihočeši, kteří na jaře neuspěli v baráži o nejvyšší soutěž, v Prostějově dlouho vedli, v první minutě nastavení ale srovnal střídající Fišer. Táborsko na čtvrté příčce ztrácí tři body na Karvinou.
Ve zbylých dnešních zápasech Vlašim porazila Třinec 2:1 a Jihlava zdolala dalšího z nováčků Českou Lípu 2:0. Severočeši v závěru neproměnili penaltu.
Výsledky 7. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 7. kola druhé fotbalové ligy
Ústí nad Labem – Slavia B 1:1 (1:1)
Branky: 43. Březina – 8. Kolísek. Rozhodčí: Orel – Novák, Ježek. ŽK: Černý, Fantiš – Behenský. Diváci: 2732.
Karviná – Kladno 2:0 (1:0)
Branky: 56. Breite, 87. Condé. Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Brázdil. ŽK: Breite, Toman (trenér brankářů, oba Karviná). Diváci: 1258.
Prostějov – Táborsko 1:1 (0:1)
Branky: 90.+1 Fišer – 23. Havel. Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Hurych. ŽK: Kejř, Šindelář, Surzyn, Fišer, Okeke – Yuzvak. Diváci: 651.
Vlašim – Třinec 2:1 (2:1)
Branky: 21. Hrubeš, 25. Pikolon – 39. Bolf. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Rosický. ŽK: Říha – Samiec, Hejdušek (asistent trenéra). Diváci: 410.
Jihlava – Česká Lípa 2:0 (1:0)
Branky: 12. Labaran, 74. Moudrý. Rozhodčí: Mankovecký – Jurajda, Bělák. ŽK: Křehlík, Čermák, Omotoye, Havránek (trenér brankářů) – Blecha, Kouřil. Diváci: 742.