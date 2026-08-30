Šest gólů nabídlo utkání šestého kola druhé nejvyšší fotbalové ligy, ve kterém Opava uhrála remízu 3:3 se slávistickým béčkem. Slezané přitom v desáté minutě vedli 2:0. Slavia však zápas otočila a alespoň bod Opavě, která čeká na výhru od prvního kola, zajistil v 75. minutě Amadou Aidara.
Slavia B přišla o možnost přeskočit v tabulce vedoucí Ústí nad Labem, na které nyní ztrácí dva body. Pro Opavu se jedná již o páté utkání v řadě, ve kterém nezvítězila a s šesti body drží 11. místo v druhé lize.
Do zápasu přitom Opava vstoupila skvěle, když se již v páté minutě dostala do vedení. To jí z penalty zařídil Peter Juritka. Povedený úvod ještě vylepšila v deváté minutě, kdy využil zaváhání obrany soupeře po centru Timotej Múdry.
Poté aktivitu přebralo béčko Slavie, které si vytvořilo značný tlak, ze kterého vznikaly velké šance. Ve dvou z nich ještě selhal Tomáš Necid. Ve 31. minutě však krásnou střelou snížil Lazar Savovič. O čtyři minuty později byl stav 2:2, když Karel Belžík proměnil pokutový kop.
V 54. minutě Slavia B obrátila vývoj utkání, když se z druhého gólu radoval Savovič. Opava se však s prohrou nesmířila a v 75. minutě vybojovala alespoň bod za remízu 3:3. Po standardní situaci poslal hlavičku do sítě Amadou Aidara.
Slavia Praha B – Opava 3:3 (2:2)
Slavia Praha B – Opava 3:3 (2:2)
Branky: 31. a 54. Savovič, 35. Belžík z pen. – 5. Juritka z pen., 9. Múdry, 75. Aidara. Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Lakomý. ŽK: Barčot, Solarte, Kolísek – Helešic, Lehoczki. Diváci: 846.