Jak posviští Trionda? Co s oficiálním míčem udělá vlhkost nebo nadmořská výška?

Všechny týmy se před mistrovstvím světa seznamují s oficiálním míčem šampionátu, na kterém jsou zřetelné symboly červeného javorového listu, zeleného rola a modré hvězdy. Zlatá dekorace připomínající trofej dotváří design toho, oč tu dalších několik týdnů poběží. Náročné podmínky z něj mohou dělat nevyzpytatelnou záležitost, naznačil brankář české reprezentace Lukáš Horníček. Výzkum naznačil vylepšení oproti přechozím modelům i jistá úskalí. Ve středu od 22:05 sledujte preview před MS. Hosty Petra Kubáska budou Ondřej Čelůstka a Miroslav Soukup. Aktuální informace přinesou přímo z místa reportéři ČT sport.
Triondu se symboly pořadatelských zemí vyrobila společnost adidas. Samotné pojmenování pochází ze španělštiny a překládá se jako „Tři vlny“. Klíčovou otázkou je, jak snadno bude rozvlňovat síť za zády gólmanů.
Míč je znovu vybaven senzorem s frekvencí 500 hertzů, který přesně zaznamenává každý jeho pohyb. Technologie odesílá přesná data videoasistentům rozhodčího v reálném čase a pomáhá sudím s verdikty, jako je ofsajd. Trionda také zaručuje „optimální stabilitu letu“ a díky reliéfním symbolům poskytuje „lepší přilnutí při střelbě nebo driblingu ve vlhkých nebo mokrých podmínkách“.
V přípravě se s balonem seznamovali i čeští reprezentanti. „Dobře se chytá. Když bude větší vlhkost nebo bude pršet, tak bude nevyzpytatelný. Je na něm ale vidět, že dobře lítá,“ prozradil český Horníček.
„Kdykoliv ho trefíme nártem, je možné, že poletí opravdu daleko. Střely jsou i budou určitě ještě rychlejší s tou vyšší nadmořskou výškou. Na to se musíme připravit a s míčem se sžít,“ doplnil gólman Bragy.
Kratší dolet?
Aerodynamiku nového míče zkoumali vědci z Japonska, Koreje a USA. Simulací jeho trajektorie zjistili, že existuje jistý potenciál pro menší, ale znatelné snížení doletu při dlouhých kopech.
„Brankáři, obránci zahrávající dlouhé přihrávky a střelci z dálky jsou ti, u kterých bych nejdříve hledal viditelné rozdíly,“ nastínil člen výzkumného týmu John Eric Goff.
Vědci porovnávali údaje u balonů od roku 2010, tedy od legendárního míče Jabulani, který se stal terčem kritiky pro své nevyzpytatelné chování v letu. Bylo to zčásti dáno jeho příliš hladkým povrchem. Trionda by svou hrubší texturou měla některé tyto problémy eliminovat, na druhou stranu právě ony mohou vzdálenost letu zkracovat.
Jinými slovy, Goff a jeho kolegové sice zjistili, že Trionda dospěje ke krizi odporu vzduchu při nejnižší rychlosti od roku 2010, ale jeho koeficient odporu vzduchu je vyšší než u ostatních míčů při vysokých rychlostech. To znamená, že i když k dramatické změně v letu nedojde, míč se během rychlejší části letu stále zpomalí rychleji než jeho nedávní předchůdci. Trajektorie dlouhých kopů tedy mohou být o několik metrů kratší.