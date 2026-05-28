Fotbal

Neymar kvůli zranění zřejmě nestihne úvodní zápasy šampionátu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Neymar bude kvůli zranění lýtka dva až tři týdny mimo hru. Jeho start v úvodních zápasech na světovém šampionátu je tak v ohrožení.

Čtyřiatřicetiletý fotbalista ve středu vynechal první trénink národního týmu v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Hvězdný útočník odjel se zraněným pravým lýtkem na vyšetření na kliniku v Teresopolis.

Nejlepší brazilský střelec kvůli sérii zranění nehrál v národním týmu takřka tři roky. Trenér Carlo Ancelotti ho zařadil do šestadvacetičlenné nominace na MS, od svého loňského nástupu do funkce ho přitom povolal poprvé.

Brazilce čeká v neděli přípravný zápas proti Panamě, který se bude hrát na stadionu Maracaná v Riu. Na základně v Granja Comary do té doby absolvuje tým ještě tři tréninky. Ancelotti postrádá ještě další tři hráče. Obránci Gabriel Magalhaes, Marquinhos a záložník Gabriel Martinelli se chystají na sobotní finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris St. Germain.

Brazilci zahájí MS 14. června zápasem proti Maroku. Ve skupině C pak nastoupí o šest dnů později proti Haiti a 25. června budou hrát se Skotskem.

