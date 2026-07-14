Předčasné finále? Dva největší aspiranti na zlato Francie a Španělsko jdou proti sobě

Třetí finálová účast v řadě... To už by byl pro družinu končícího Didiera Deschampse velký příběh. Fotbalisté Francie a Španělska se v úterý utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta, ale proti úřadujícím evropským šampionům ze Španělska v posledních dvou vzájemných duelech prohrál.
Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Severní Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
Francie vyhrála na vrcholícím šampionátu všech šest zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovala. Španělsko po nečekané úvodní bezbrankové remíze s Kapverdami pětkrát po sobě zvítězilo a až ve čtvrtfinále dostalo na turnaji první gól. Rekordní neprůstřelnost brankáře Unaie Simóna na světových šampionátech se zastavila na 650 minutách.
„Všichni mají od zápasu velká očekávání, oba týmy jsou kandidáty na finále. Myslím, že utkání je velmi otevřené. Bude potřeba čerstvých a energických hráčů. Zápas bude vyžadovat, abychom předvedli to nejlepší, co umíme. Musíme se ještě trochu zlepšit, dáme do toho vše,“ řekl španělský trenér Luis de la Fuente.
Francie je v semifinále MS poosmé, při posledních čtyřech účastech v této fázi uspěla a jako teprve třetí země po Německu a Brazílii může postoupit do finále potřetí za sebou. V roce 2018 získala historicky druhé zlato, na minulém turnaji v Kataru po porážce s Argentinou v penaltovém rozstřelu stříbro. Španělé budou na světovém šampionátu hrát semifinále teprve podruhé a poprvé od celkového triumfu před 16 lety.
Svěřenci de la Fuenteho ovládli poslední dva vzájemné duely. Vloni v úchvatném semifinále Ligy národů přestříleli Francii 5:4, o rok dříve zvítězili 2:1 v semifinále Eura, které pak ovládli. V dosud jediném souboji na mistrovství světa před 20 lety naopak vyhrál výběr země galského kohouta v osmifinále 3:1.
„Francie má výjimečný potenciál, stejně tak my. Jsme si vědomi, jak fantastickými hráči disponují. Zároveň víme, že jediný tým, který je v posledních dvou semifinále porazil, jsme byli my,“ upozornil de la Fuente.
Španělé útočí na evropský rekord v neporazitelnosti
Jeho svěřenci v základní době neprohráli 36 zápasů po sobě, 37. duelem by vyrovnali evropský rekord Itálie. „Španělska se nebojíme. Neměli bychom se bát nikoho. Je důležité si zachovat pokoru, s níž jsme do turnaje vstoupili. Musíme se soustředit na svou hru. Připravujeme se, jak nejlépe umíme, a výsledek snad dopadne v náš prospěch,“ řekl francouzský zadák Ibrahima Konaté.
Tým trenéra Didiera Deschampse, který 25. zápasem na světových šampionátech vyrovná rekord Helmuta Schöna, bude opět spoléhat na kanonýra Kyliana Mbappého. Francouzský útočník skóroval v pěti z šesti duelů na tomto MS a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Lionelem Messim. V historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rivalem.
Nejlepším střelcem Španělů na turnaji je se čtyřmi góly Mikel Oyarzabal, poslední dva zápasy rozhodl v samém závěru coby střídající hráč Mikel Merino. Pouze jednou se zatím na šampionátu trefil hvězdný útočník Barcelony Lamine Yamal.
„Upřímně řečeno, nevadilo by mi vyhrát mistrovství světa, i kdybych vstřelil jen jeden gól. Myslím, že na tenhle zápas všichni čekali už od začátku turnaje. Já se na něj opravdu těším. Pokud se má Francie někoho bát, pak jsme to podle mě my,“ prohlásil Yamal, který v pondělí oslavil 19. narozeniny.
„Španělsko je výjimečný tým s mnoha špičkovými hráči. Nemůžeme se soustředit jen na jednoho hráče, ať je to Lamine nebo kdokoliv jiný. Jejich síla je v tom, že udeřit může kdokoliv z týmu,“ varoval Konaté.
Zápas v Dallasu, kde měl během šampionátu základnu český celek, začne v úterý v 21:00 SELČ. V semifinále se představí první čtyři země žebříčku FIFA, lídr pořadí Argentina ve středu nastoupí proti Anglii v přímém přenosu ČT sport s předzápasovým programem od 20:00. Poražené celky se v sobotu utkají o bronz, finále je na programu v neděli.
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