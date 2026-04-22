Pozoruhodně strmý sešup. Jak Leicester dojel na horské dráze až do třetí ligy

Před deseti lety přivedli svět v údiv. Leicester slavil senzační titul v Premier League. Ještě loni hrál mezi elitou, po úterní remíze 2:2 s Hullem má jistotu, že se neudrží ani v druhé nejvyšší soutěži. Dvě kola před koncem ztrácí z předposledního místa na první nesestupové sedm bodů.
„Vím, že být fanouškem je občas jako horská dráha, ale asi bych nečekal, že ta horská dráha bude tak extrémní,“ popsal pro BBC pocity po hořké remíze trenér Leicesteru Gary Rowett.
Triumf Leicesteru v roce 2016 byl přitom naprostou senzací. Tehdy měl klub před sezonou kurz 5000:1 a postaral se tak o jedno z největších překvapení v historii sportu. Ještě před pěti lety dosáhl na celkový triumf v Anglickém poháru a také na Superpohár.
The Guardian nyní píše o jednom z nejpozoruhodnějších pádů v nedávné historii anglického fotbalu. „V sezoně 2016/17 hráli ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Atléticem Madrid. O deset let později budou Lišky hrát v lize s týmem z Bromley, který strávil 132 ze svých 134 let existence hraním neligového fotbalu,“ poznamenal v komentáři BBC Nick Mashiter.
Důvodů blamáže je jistě více. Nešťastná smrt thajského majitele Vičaje Srivadtanaprapchy v roce 2018, covid, který umenšil sponzorské penězovody, hledání své vlastní herní tváře.
Po éře kouče Brendana Rogerse se u týmu vystřídalo sedm trenérů, tým marně hledal svůj osvědčený způsob hry. V této druholigové sezoně Leicester doplatil mimo jiné také na odečet šesti bodů kvůli porušení finančních pravidel.
Fanoušci drsný sešup svého klubu vnímají s velkou nevolí. Po závěrečném hvizdu utkání s Hullem skandovali: „Vyhoďte vedení.“ Ještě dlouho po duelu se u stadionu zdržoval početný dav, který hlučně vyjadřoval svůj hněv.
Samotný zápas s Hullem už pachuť příliš zmírnit nemohl, i když hráčům Leicesteru se nemohla upřít snaha a bojovnost. „To byl pravděpodobně výkon, který jsme měli předvádět 10 nebo 12 zápasů,“ posteskl si trenér Rowett, který přišel do klubu v únoru se smlouvou do konce sezony a jasným cílem.
Úkol udržet se ve druhé nejvyšší soutěži zůstal nesplněn a Rowett nekličkoval. „Beru na sebe zodpovědnost. Věděl jsem, že je to těžká situace, když jsem přišel.“
„Je to skvělý fotbalový klub,“ prohlásil o Leicesteru asistent trenéra Hullu Dean Holden. „Je ostuda vidět, kde jsou. Myslím to vážně: před deseti lety byli pro každého druhým nejoblíbenějším týmem,“ dodal s velkou dávkou respektu k soupeři.