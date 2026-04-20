Začínáme od začátku, burcuje Arsenal jeho trenér Arteta

Arsenal měl dlouho jasně nakročeno k anglickému titulu, jeho náskok se ale po porážce s Manchester City (1:2) smrskl už jen na tři body, navíc jeho soupeř má jeden zápas k dobru. Trenér Arsenalu Mikel Arteta po utkání prohlásil, že soutěž pět utkání před koncem pro jeho tým de facto startuje od znovu.
Arsenal prohrál druhé kolo po sobě a tabulku vede jen o tři body. Pokud Manchester ve středu zvítězí v Burnley, půjde do čela. „Premier League začíná od začátku, skoro. Mají zápas k dobru, my máme tříbodový náskok, pak bude pět zápasů do konce,“ konstatoval Arteta.
Jeho svěřenci prohrávali po gólu Rayana Cherkiho, ale Kai Havertz zásluhou obrovské chyby gólmana Gianluigiho Donnarummy okamžitě srovnal. Po změně stran rozhodl norský kanonýr Erling Haaland. Hosté na Etihad Stadium nastřelili ve druhé půli dvakrát tyč.
„Výsledek je velké zklamání stejně jako způsob, jakým k němu došlo. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, dostali se do zápasu, zvedli se po inkasované brance. Emočně jsme utkání zvládli velmi dobře a dostali jsme ho tam, kde jsme ho chtěli mít. Měli jsme největší šance, neproměnili je, a to je ten rozdíl,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Arteta.
Navzdory nepovedenému období je přesvědčený, že Arsenal může získat titul. „Věřil jsem v to dnes stejně jako před týdnem, protože hráče vidím každý den a vím, na jaké úrovni se pohybujeme. Pokud o tom potřebovali být přesvědčenější, myslím si, že po dnešku jsou. Bavili se o tom v šatně,“ řekl rodák ze San Sebastianu, jehož tým poprvé od prosince 2023 prohrál v Premier League dvě kola po sobě.
Arsenal po značnou část sezony působil minimálně z výsledkového pohledu dominantně. V prvních 49 soutěžních zápasech prohrál jen tři, v posledních šesti ale našel přemožitele hned čtyřikrát.
Kanonýři prohráli v součtu anglické ligy a tamních pohárů čtyřikrát v řadě poprvé pod Artetovým vedením a prvně od října 2018, stejně jako teď i tehdy během této neúspěšné sérii podlehli dvakrát právě Manchesteru City.
V březnu mu podlehli ve finále Ligového poháru, do toho vypadli ve čtvrtfinále Anglického poháru. Naopak postup oslavili v Lize mistrů, kde je na přelomu dubna a května čeká v semifinále Atlético Madrid.