Fotbal

Chelsea se dál zmítá v krizi, z Brightonu si veze třígólovou porážku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Chelsea prohráli v 34. kole anglické ligy 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěli pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého soupeře.

Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League.

Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.

Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.

Anglická fotbalová liga – 34. kolo:

Brighton – Chelsea 3:0 (3. Kadioglu, 56. Hinshelwood, 90.+1 Welbeck).

