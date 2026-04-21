Chelsea se dál zmítá v krizi, z Brightonu si veze třígólovou porážku

Fotbalisté Chelsea prohráli v 34. kole anglické ligy 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěli pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého soupeře.
Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League.
Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.
Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.
Anglická fotbalová liga – 34. kolo:
Brighton – Chelsea 3:0 (3. Kadioglu, 56. Hinshelwood, 90.+1 Welbeck).