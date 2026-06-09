Poslední ladění v Texasu. Teď už Čechy čeká Korea a ostrý start šampionátu

Česká reprezentace si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovala na základně u Dallasu. Ve středu se svěřenci Miroslava Koubka přesunou do Guadalajary, duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času. Ve středu od 22:05 sledujte preview před MS. Hosty Petra Kubáska budou Ondřej Čelůstka a Miroslav Soukup. Aktuální informace přinesou přímo z místa reportéři ČT sport.
Koubkův výběr se u Dallasu chystá od soboty. Zatímco v pondělí měl trénink uzavřený po celou dobu, v úterý na úvodní čtvrthodinu tradičně mohli novináři. Pak už mužstvo ladilo taktické detaily na souboj s Koreou. Češi vzhledem k vysokým teplotám přes 30 stupňů Celsia znovu vyběhli na trávník komplexu v Mansfieldu u Dallasu brzy dopoledne.
„Stadion je fantastický. Jsme tu první tým, který vyběhl na tenhle trávník. Ta kvalita je neskutečná, takový trávník se těžko hledá. Až nás to překvapilo. Je to nízké, myslím, že kluci mají radost, když na to mohou vyběhnout. Vlastně se ani nemají na co vymluvit, protože tady balon rozhodně neskočí,“ řekl generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd.
„Stadion je udělaný po americku, všude včetně šatny je plno prostoru. Jsme nadšení, jaké podmínky nám připravovali. Texas jsme si oblíbili, lidi jsou k nám strašně vstřícní, cítíme to. Budeme se snažit, abychom to zúročili a prodali na hřišti,“ doplnil bývalý reprezentační kapitán.
Český tým odehraje úvodní zápas s Koreou v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů, kvůli lepší aklimatizaci proto v posledních dnech zařazuje odpoledne takzvané heat tréninky. „To je pro nás novinka. Jsme ve vyhřáté místnosti, což má simulovat tamní klimatické podmínky, a v určité tepové frekvenci šlapeme na rotopedu,“ líčil záložník Michal Sadílek.
„Organismus tak má být odolnější právě při pobytu ve výšce. První heat tréninky jsem absolvoval až (tady) ve Fort Worth a všichni věříme, že nám to pomůže v samotných zápasech. Počasí v Texasu je docela extrémní, je to rozdíl proti New Jersey, kde jsme strávili první čtyři dny pobytu v Americe,“ srovnával slávistický středopolař s místem, kde reprezentanti odehráli vítěznou generálku před šampionátem proti Guatemale.
Ve středu se už český celek přesune k prvnímu zápasu na turnaji, let z Dallasu do Guadalajary by měl trvat zhruba dvě hodiny a 40 minut. V podvečer tamního času mužstvo absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink, trenéra Koubka předtím čeká tisková konference. Duel má výkop ve čtvrtek ve 20:00 tamního času, tedy v pátek ve 4:00 SELČ.
FAČR připravila společné sledování zápasu české reprezentace s JAR
Fotbalová asociace ČR připravila pro české fanoušky možnost společně sledovat druhé utkání reprezentace ve skupině na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Příznivci budou moci dorazit 18. června na promítání zápasu ve dvoře pivovaru Staropramen na pražském Smíchově. Kapacitu FAČR stanovila na 800 osob, vstup bude zdarma.
Zápas proti Jihoafrické republice bude jediným ze tří duelů českého týmu ve skupině, který se bude hrát během dne středoevropského času. Začátek má v 18:00. Zbylá dvě utkání mají výkop v noci SELČ.
Program akce, kterou FAČR nazvala Watch Party, začne hodinu a půl před zápasem s JAR a program potrvá do 22:00. Součástí bude beseda s fotbalovými osobnostmi, jejich jména zatím asociace nezveřejnila. O hudební doprovod se postará DJ, fanoušci si budou moci pořídit jídlo a pití.