Horníček: Chci trenérům předvést, co ve mně je. A třeba jim dát brouka do hlavy

Český gólman Lukáš Horníček si pochvaloval míče pro mistrovství světa. Třiadvacetiletý hráč Bragy si myslí, že v kombinaci s vyšší nadmořskou výškou při některých zápasech šampionátu mohou být střely z dálky rychlejší. Na turnaji Horníček plní roli brankářské dvojky za Matějem Kovářem. Svými výkony ale chce trenérům nasadit brouka do hlavy.
Český tým se na základně u Dallasu chystá na vstup do šampionátu proti Koreji a zvyká si i na míč Trionda, jímž se bude hrát. Vyzkoušel si ho už ve dvou přípravných duelech před turnajem. „Dobře se chytá. Když bude větší vlhkost nebo bude pršet, tak bude nevyzpytatelný. Je na něm ale vidět, že dobře lítá,“ prozradil český reprezentant.
„Kdykoliv ho trefíme nártem, je možné, že poletí opravdu daleko. Střely jsou i budou určitě ještě rychlejší s tou vyšší nadmořskou výškou. Na to se musíme připravit a s míčem se sžít,“ doplnil gólman Bragy.
Vloni startoval na mistrovství Evropy jednadvacítek, letos ho čeká premiéra na velkém turnaji s reprezentačním „áčkem“. „Euro se mi tolik nepodařilo, ale je to nějaká zkušenost, s níž můžu naložit. Vím, co mi teď víc funguje a co naopak. Už nechci udělat chybu a řešit minulost. Dívám se do budoucnosti,“ podotkl Horníček.
Trenér Miroslav Koubek už s předstihem uvedl, že všichni tři brankáři v nominaci mají jasně rozdělené role. „Jsem rád, že vím, na čem jsme. Ale i tak chci trenérům předvést, co ve mně je, v čem vynikám. A třeba jim dát brouka do hlavy, aby nad tím přemýšleli. Jinak si samozřejmě děláme vzájemně (s dalšími brankáři) co nejlepší přípravu na první zápas s Koreou,“ uvedl Horníček.
V klubu prožil velmi povedenou sezonu. V portugalské lize zapsal 12 nul, dalších 11 čistých kont zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále. „Doteď mě vypadnutí mrzí, protože cítíme, že jsme na Freiburg v semifinále měli. Prostě nebyl lepší a za jiných okolností bychom nejspíš postoupili do finále. Byli jsme kousek,“ litoval Horníček brzkého vyloučení spoluhráče v odvetě.
„Jediné, co by mi to asi vynahradilo, je, kdybychom tady (s reprezentací) dokráčeli co nejdále. Máme kvalitu, abychom se dostali ze skupiny, a potom prostě uvidíme, co nám případně přinese los. Je samozřejmě rozdíl hrát třeba se Španělskem nebo s někým teoreticky horším,“ přemítal Horníček.
Na šampionátu se brankáři budou muset vyrovnat s úpravami pravidel, rozhodčí budou důsledněji dbát na rychlou rozehrávku. „(Nová pravidla) jsou hodně nepříjemná. Je to další spouštěč, který musíme dodržovat. Upřímně netuším, jak budou pravidla fungovat v praxi, jak je budou rozhodčí dodržovat. Ještě jsme to na tréninku tolik neřešili,“ uvedl Horníček.
Po povedené sezoně je o něj zájem z jiných klubů, ale po mistrovství se určitě vrátí do Bragy. „Začnu tam normálně předsezonní přípravu a pak samozřejmě uvidíme, co se stane v následujících dnech. Zájem mi dělá velkou radost. Je to asi díky mé práci, která přináší ovoce. Jsem nesmírně vděčný, protože ne každý den se stane, že jste takhle na očích a že o vás píše tolik lidí,“ doplnil.