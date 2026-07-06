MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Průvodce MSProgram a výsledkySestřihyAZ kvíz
Fotbal

ŽIVĚUSA – Belgie 0:0. Taktické pyrenejské derby rozhodl v nastavení střídající Merino


6. 7. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
USA – Belgie
Zdroj: ČT sport

Fotbalisté Španělska zvládli pyrenejské derby s Portugalskem a postoupili do čtvrtfinále MS. Taktickou bitvu rozhodl po rychle rozehrané standardní situaci v první minutě nastaveného času Mikel Merino. Úřadující evropští šampioni na turnaji ještě neinkasovali a vyrovnali svou nejdelší sérii 35 utkání bez prohry v základní době. Další osmifinálový duel mezi USA a Belgií sledujte na ČT sport a ČT sport Plus již od 1:15.

Nahrávám video
Sestřih utkání Portugalsko – Španělsko
Zdroj: ČT sport

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho oplatili Portugalcům loňskou prohru z finále Ligy národů a prošli do čtvrtfinále poprvé od zlata v roce 2010.

Jednačtyřicetiletý portugalský kapitán Cristiano Ronaldo odehrál zřejmě poslední zápas na velkých turnajích v kariéře.

Pod střechou stadionu v Dallasu viděli fanoušci od úvodu svižné utkání. Zpočátku byli nebezpečnější Španělé. V osmé minutě se dostal za obranu Oyarzabal, ve stoprocentní šanci ale minul a pátý gól na šampionátu nepřidal. Na opačné straně protáhl Simóna z úhlu veterán Ronaldo.

Nahrávám video
Moment utkání: Dvojitý zákrok Diogo Costy
Zdroj: ČT sport

Hned dvě slibné možnosti v rozmezí pár sekund si Španělé vytvořili v 16. minutě. Brankář Costa však vytáhl Yamalovu střelu i následný Baenův technický pokus. Neprosadil se ani Olmo, který z dorážky hlavičkou z hranice malého vápna minul.

Nejblíže k vedoucí trefě měli nicméně v první půli Portugalci. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu napřáhl v 41. minutě z hranice vápna Mendes a jeho tvrdou ránu přizvedl zadák Porro na břevno vlastní branky. Simón jen s velkým štěstím udržel neprůstřelnost na turnaji.

Momentum utkání Portugalsko – Španělsko
Zdroj: Opta / ČT sport

Po změně stran výrazně ubylo šancí. Yamal z přímého kopu trefil jen střed branky, v 76. minutě na opačné straně vypálil do boční sítě Fernandes.

Portugalci postupně vyklidili střed pole a soupeř je nakonec za pasivitu potrestal. Po rychle rozehraném přímém kopu vysunul Torres dalšího střídajícího hráče Merina a ten na začátku nastavení sám před Costou nezaváhal.

Nahrávám video
Rozhodující gól Mikela Merina
Zdroj: ČT sport

Portugalci ještě mohli srovnat, střídající Bernardo Silva ale v sedmé minutě nastavení po centru ze strany hlavičkoval těsně nad.

Gólman Simón ani v pátém utkání na turnaji neinkasoval a rekordní neprůstřelnost na světových šampionátech protáhl v součtu s minulým turnajem už na 609 minut.

Portugalsko – Španělsko 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Merino. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (všichni Angl.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: B. Silva, Veiga – Torres. Diváci: 70 649 (vyprodáno).

Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (56. Semedo) – Vitinha (83. B. Silva), J. Neves – Neto (83. Conceicao), Fernandes, Félix (71. Leao) – Ronaldo. Trenér: Martínez.

Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (85. Ruiz) – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75. Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias). Trenér: de la Fuente.

Přečtěte si také

Překročení červené čáry, rána pro fotbal: Omilostnění Baloguna vyvolalo kritiku

6. 7. 2026

Překročení červené čáry, rána pro fotbal: Omilostnění Baloguna vyvolalo kritiku

SOUHRNNyland s Haalandem zašlapali brazilské sny, Anglie v deseti dobyla Aztécký stadion

6. 7. 2026

Nyland s Haalandem zašlapali brazilské sny, Anglie v deseti dobyla Aztécký stadion
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.