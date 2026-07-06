Fotbalisté Španělska zvládli pyrenejské derby s Portugalskem a postoupili do čtvrtfinále MS. Taktickou bitvu rozhodl po rychle rozehrané standardní situaci v první minutě nastaveného času Mikel Merino. Úřadující evropští šampioni na turnaji ještě neinkasovali a vyrovnali svou nejdelší sérii 35 utkání bez prohry v základní době. Další osmifinálový duel mezi USA a Belgií sledujte na ČT sport a ČT sport Plus již od 1:15.
Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho oplatili Portugalcům loňskou prohru z finále Ligy národů a prošli do čtvrtfinále poprvé od zlata v roce 2010.
Jednačtyřicetiletý portugalský kapitán Cristiano Ronaldo odehrál zřejmě poslední zápas na velkých turnajích v kariéře.
Pod střechou stadionu v Dallasu viděli fanoušci od úvodu svižné utkání. Zpočátku byli nebezpečnější Španělé. V osmé minutě se dostal za obranu Oyarzabal, ve stoprocentní šanci ale minul a pátý gól na šampionátu nepřidal. Na opačné straně protáhl Simóna z úhlu veterán Ronaldo.
Hned dvě slibné možnosti v rozmezí pár sekund si Španělé vytvořili v 16. minutě. Brankář Costa však vytáhl Yamalovu střelu i následný Baenův technický pokus. Neprosadil se ani Olmo, který z dorážky hlavičkou z hranice malého vápna minul.
Nejblíže k vedoucí trefě měli nicméně v první půli Portugalci. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu napřáhl v 41. minutě z hranice vápna Mendes a jeho tvrdou ránu přizvedl zadák Porro na břevno vlastní branky. Simón jen s velkým štěstím udržel neprůstřelnost na turnaji.
Po změně stran výrazně ubylo šancí. Yamal z přímého kopu trefil jen střed branky, v 76. minutě na opačné straně vypálil do boční sítě Fernandes.
Portugalci postupně vyklidili střed pole a soupeř je nakonec za pasivitu potrestal. Po rychle rozehraném přímém kopu vysunul Torres dalšího střídajícího hráče Merina a ten na začátku nastavení sám před Costou nezaváhal.
Portugalci ještě mohli srovnat, střídající Bernardo Silva ale v sedmé minutě nastavení po centru ze strany hlavičkoval těsně nad.
Gólman Simón ani v pátém utkání na turnaji neinkasoval a rekordní neprůstřelnost na světových šampionátech protáhl v součtu s minulým turnajem už na 609 minut.
Portugalsko – Španělsko 0:1 (0:0)
Portugalsko – Španělsko 0:1 (0:0)
Branka: 90.+1 Merino. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (všichni Angl.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: B. Silva, Veiga – Torres. Diváci: 70 649 (vyprodáno).
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (56. Semedo) – Vitinha (83. B. Silva), J. Neves – Neto (83. Conceicao), Fernandes, Félix (71. Leao) – Ronaldo. Trenér: Martínez.
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (85. Ruiz) – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75. Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias). Trenér: de la Fuente.