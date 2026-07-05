Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmifinále s Norskem 1:2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly vstřelil kanonýr Erling Haaland, brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy včetně penalty Bruna Guimaraese, inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. V nočním utkání bude mít Mexiko naposledy výhodu domácího prostředí na Aztéckém stadionu a proti favorizované Anglii se ho pokusí přetavit v první postup do čtvrtfinále od roku 1986.
Seveřané vylepšili své maximum ze šampionátu v roce 1998, kdy byli na MS naposledy a došli do osmifinále. Brazílie bude chybět ve čtvrtfinále poprvé od roku 1990 a po osmi účastech v řadě.
Brazilci v první půli nechávali soupeře hrát a čekali na protiútoky. Po jednom z nich v 10. minutě Ajer podrazil ve vápně Cunhu a sudí Elfath nařídil pokutový kop.
Guimaraesův nedůrazný pokus ale vystihl brankář Nyland. Kapitán Newcastlu tak ke čtyřem gólovým asistencím nepřidal první trefu na turnaji.
Navzdory nižšímu tempu si obě mužstva ještě do přestávky vypracovala velké gólové šance. Nyland musel vyřešit Martinelliho zakončení z úhlu, blýskl se ale především zákrokem proti Viníciusovi Júniorovi. Na druhé straně Alisson v podobné situaci vychytal tváří v tvář Ödegaarda.
Obraz hry zůstal stejný i ve druhém poločase. V 59. minutě šel Endrick sám na brankáře, v klíčovém okamžiku si ale ukopl míč a špičkou kopačky ho nedokázal usměrnit kolem vyběhnutého Nylanda.
V 67. minutě trenér Ancelotti teprve podruhé na šampionátu poslal ze střídačky do hry ofenzivní hvězdu Neymara. Historicky nejlepší střelec brazilské reprezentace ale nebyl příliš vidět, naopak udeřil nejlepší norský kanonýr.
Schjelderupův centr si našel před bránou Haaland a prudkou hlavičkou nedal Alissonovi šanci. Pětadvacetiletý útočník skóroval i při svém čtvrtém startu na mistrovství.
V 90. minutě si Norové zopakovali gólovou akci a definitivně rozhodli. Haaland na hranici vápna převzal Schjelderupovu přihrávku a z kroku se trefil nechytatelně k tyči. Sedmým gólem dostihl v tabulce střelců Argentince Messiho a Francouze Mbappého.
V osmé minutě nastavení dostali Brazilci další šanci z pokutového kopu po Östigaardově úderu loktem v souboji s Casemirem. Neymar s jistotou proměnil, pro pětinásobné mistry světa už ale bylo pozdě.
Brazílie – Norsko 1:2 (0:0)
Brazílie – Norsko 1:2 (0:0)
Branky: 90.+10 Neymar z pen. – 79. a 90. Haaland. Rozhodčí: Elfath – Parker, Atkins (všichni USA) – Guzmanová (video, Nik.). ŽK: Neymar. Diváci: 80 663.
Brazílie: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Rayan (67. Danilo Santos), Guimaraes (79. Éderson), Casemiro, Martinelli (67. Neymar) – Cunha (58. Endrick), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.
Norsko: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup). Trenér: Solbakken.