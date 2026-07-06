Překročení červené čáry, rána pro fotbal: Omilostnění Baloguna vyvolalo kritiku

Rozhodnutí mezinárodní fotbalové federace FIFA omilostnit amerického útočníka Folarina Baloguna vyvolalo velkou vlnu kritiky, stejně jako zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do průběhu šampionátu ve prospěch reprezentace vlastní země. Nezvykle ostré vyjádření vydala k případu i jindy zdrženlivá Unie evropských fotbalových asociací (UEFA).
FIFA Balogunovi změnila automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině na roční podmínku, což nejlepšímu střelci USA na mistrovství světa umožní nastoupit v úterním osmifinále proti Belgii. Podle médií o to Trump osobně požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina.
„Včerejší rozhodnutí pozastavit na zkušební dobu jednoho roku automatický jednozápasový trest za červenou kartu udělenou hráči Folarinu Balogunovi překročilo červenou čáru. Vyjadřujeme své zděšení nad takovým bezprecedentním, nepochopitelným a neospravedlnitelným rozhodnutím,“ uvedla UEFA.
RBFA se odvolala, Garcia to zpočátku považoval za špatný vtip
Belgická fotbalová asociace RBFA se proti rozhodnutí FIFA odvolala. Byla jím ohromena a odvolávala se na článek 66, kde je popsáno, že červená karta vede k automatickému zastavení činnosti, což bylo potvrzeno i v oběžníku číslo 16.
Trenér Belgie Rudi Garcia si zpočátku myslel, že jde o aprílový žert. „Nevěděl jsem, že 5. července je na mistrovství světa jako 1. dubna. Zní to směšně,“ uvedl francouzský kouč na tiskové konferenci. „Nebráníme Belgii, bráníme fotbal. Je to poprvé v historii mistrovství světa, kdy bylo učiněno takové rozhodnutí,“ dodal.
Šílenství, špatné pro fotbal, jak daleko to půjde?
Garciu podpořila řada kolegů, rozhodnutí kritizují i světová média. „Pokud to Trump a Infantino opravdu zařídili, je to šílenství,“ uvedl možný nastávající trenér německé reprezentace Jürgen Klopp.
„Proč ji odvolali? Protože to je hostitelská země. Co to je za nesmysl? Ve fotbale musí být tato rozhodnutí stejná pro všechny. Upřímně, myslíte si, že by tu kartu odvolali, pokud by se jednalo o někoho z Ghany či Paraguaye? Nemyslím si,“ komentoval rozhodnutí José Mourinho.
„Bude tu komise, co o tom bude rozhodovat? Bylo to velmi, velmi, velmi špatné rozhodnutí, které světový šampionát poškodí. Je mi zároveň líto Američanů, pokud vyhrají. Bude se to s nimi táhnout. Není to dobré pro fotbal a FIFA rozhodla špatně,“ přisadil si trenér Norska Stale Solbakken.
Také kouč Angličanů Thomas Tuchel reagoval na zrušení trestu s velkým úžasem. „Aby bylo jasno, Balogun podle mě vyloučen být neměl. Ale byl do toho zapojen videorozhodčí. Tři lidé z VAR a rozhodčí to přezkoumali a byli názoru, že to byla červená karta. Takže bylo rozhodnuto,“ řekl Tuchel.
„Kdo pak toto rozhodnutí zruší – a kdy? A na jakém základě? Jak daleko to zajde? Přijde mi to prostě zvláštní. Chceme přece konzistenci v rozhodnutích. Budeme se teď odvolávat, když žlutá karta ve skutečnosti není žlutá karta? O tom by se dalo diskutovat donekonečna. Kde to začíná a kde to končí?“ uvedl německý kouč Anglie. Když dostal otázku, zda by se snad neměli zeptat amerického prezidenta Trumpa, Tuchel odpověděl: „Možná. To je dobrý začátek.“
„Nezajímá mě, jestli se jedná o Argentinu, Portugalsko, Spojené státy nebo jiný národ. Pravidla mají být stejná pro všechny. V okamžiku, kdy fanoušci začnou věřit dvojímu metru, bude mít fotbal obrovské problémy s důvěrou,“ prohlásil bývalý argentinský útočník Sergio Agüero.
Pochettino a Ibrahimovič mají pro FIFA pochopení
Našly se ale i hlasy pochopení, samozřejmě například od trenéra USA Mauricia Pochettina. „Všichni jsme toto rozhodnutí oslavovali. Byli jsme dostatečně potrestáni proti Bosně, když jsme půl hodiny hráli o muže méně. To rozhodnutí bylo naprosto neférové,“ prohlásil. „Především neměl být vyloučený. Odvolání karty mělo přijít daleko dříve. Ale jsem rád za Američany. Mají skvělý tým, ale Baloguin je ještě lepší,“ vyjádřil se bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovič.
Stihne se vydat rozhodnutí ještě před zápasem USA – Belgie?
Osmifinále mezi USA a Belgií se hraje od 2:00 SELČ v Seattlu. Asociace obou soupeřů mají nejpozději 12 hodin před výkopem předložit svá stanoviska k případu. Podle zprávy byl k posouzení vybrán člen odvolací komise FIFA, který není členem UEFA ani CONCAFAF. Belgii však nebylo zaručeno, že rozhodnutí bude vydáno ještě před zápasem.
Balogun aktuálně může hrát a očekává se, že nastoupí v základní sestavě. Pětadvacetiletý útočník Monaka dal na šampionátu tři góly, včetně vítězné trefy proti Bosně a Hercegovině v úvodním kole play-off.
Světová média reagují na Trumpův zásah s úžasem a nepochopením
New York Times (USA): „Prezident Donald Trump byl po celou dobu tohoto mistrovství světa nepolapitelnou postavou. Nebo alespoň do poloviny minulého týdne, kdy zvedl telefon, aby zavolal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a požádal ho o přezkoumání jednozápasového trestu, který byl udělen americkému útočníkovi Folarinu Balogunovi za červenou kartu.“
New York Post (USA): „Zahrál Trumpovu kartu! Prezident Trump požádal prezidenta FIFA, aby přezkoumal trest vycházející hvězdy amerického národního týmu po červené kartě. Ještě předtím, než federace překvapivě oznámila, že bude moci hrát v klíčovém zápase proti Belgii.“
Het Laatste Nieuws (Belgie): „Pobouření na mistrovství světa. FIFA zrušila Balogunův trest, což znamená, že americký útočník nyní může hrát proti Rudým ďáblům. Je pozoruhodné, že jen několik dní před tímto rozhodnutím hovořil americký prezident Trump telefonicky s prezidentem FIFA Infantinem. Podle několika zdrojů, včetně New York Times, naléhal na zrušení trestu.“
Nieuwsblad (Belgie): „Rudi Garcia tohle nečekal. Tým USA se může proti Belgii spolehnout na útočníka Baloguna. Počkejte chvíli, nebyl útočník suspendován? Už ne – možná díky telefonátu od... Donalda Trumpa.“
Le Parisien (Francie): „Dokázal si Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Pravděpodobně ne.“
La Gazzetta dello Sport (Itálie): „Po oznámení, kontroverzích, vysvětleních, a dokonce i Trumpově poděkování zůstává jen jedna otázka: Bylo to opravdu nutné? Rozhodnutí FIFA pozastavit Balogunovu suspendaci, a umožnit tak útočníkovi amerického národního týmu hrát proti Belgii, se vymyká veškeré logice a především spravedlnosti a dodržování pravidel.“