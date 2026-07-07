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Fotbal

Ronaldo odehrál poslední zápas na MS. Budoucnost v reprezentaci ještě zváží


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport, Opta

Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Portugalsko v něm prohrálo se Španělskem 0:1 a vypadlo v osmifinále. Jednačtyřicetiletý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň dle svých slov zatím nerozhodl, jestli v národním týmu skončí, nebo ještě bude pokračovat.

Ronaldo po porážce 0:1 se Španělskem po gólu inkasovaném v nastavení opouštěl trávník stadionu v Dallasu v slzách, snu v podobě zlata ze světového šampionátu se nedočká.

„Je mi líto, že opouštím mistrovství světa takto. Dal jsem do toho všechno. Udělal jsem maximum a odcházím s čistým svědomím,“ uvedl Ronaldo v rozhovoru s novináři, který odvysílala FIFA.

Dotyk s míčem Cristiana Ronalda v utkání se Španělskem
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

„To je život fotbalisty. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ a musíš jít dál. Ano, byl to můj poslední zápas na mistrovství světa. Teď budu mít čas se zamyslet, budu se svou rodinou. Nebudu dělat žádná ukvapená rozhodnutí, dám si čas na rozmyšlenou. Nerozhoduji se v emocích,“ doplnil rekordman v počtu reprezentačních startů a gólů.

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Sestřih utkání Portugalsko – Španělsko
Zdroj: ČT sport

Ronaldo se jako první v historii střelecky prosadil na šesti světových šampionátech. Na probíhajícím turnaji v Americe skóroval třikrát, celkem na MS zaznamenal v 27 zápasech 11 branek.

Nejdále na světovém šampionátu došel s Portugalskem hned na úvod v roce 2006, na turnaji v Německu obsadil celek z Pyrenejského poloostrova čtvrté místo. O 10 let později se dočkal zlata na Euru.

Statistiky Cristiana Ronalda v utkání proti Španělsku
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

„Získal jsem s Portugalskem tři trofeje. Před Cristianem Ronaldem Portugalsko nezískalo žádnou,“ připomněl hvězdný kanonýr rovněž dva triumfy v Lize národů. „Samozřejmě největší vítězství pro mě bylo na Euru, což osobně považuji za stejně významné jako mistrovství světa,“ podotkl Ronaldo.

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Rozhodující gól Mikela Merina
Zdroj: ČT sport

Porážku od Španělska považoval za smolnou. „Byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že mohl dopadnout na obě strany, gól mohly dát oba týmy. Španělsko mělo trochu štěstí, rozhodlo v samém závěru. Takový je fotbal, ale myslím, že to od nás byl dobře odehraný zápas. Život jde dál, zítra bude nový den,“ doplnil útočník, který má na klubové úrovni ještě rok smlouvu v saúdskoarabském an-Nasru.

Statistiky v utkání Portugalsko – Španělsko
Zdroj: Opta / ČT sport

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