Pohledem statistik: Češi nestíhali v křídelních prostorech a neuhlídali Kanea

Na závěr reprezentačního srazu se měla v Lize národů ukázat zlepšená hra českého týmu, místo toho se dostavil zřejmě nejhorší zápas pod novým koučem Santim Deniou. Češi ve Wembley prohráli jasně 0:3, když nedokázali eliminovat hlavní útočnou sílu Anglie – Harryho Kanea.
Pro kanonýra Albionu Kanea šlo o 125. utkání v anglické reprezentaci, čímž se vyrovnal legendárnímu brankáři Peteru Shiltonovi. Gólman přitom držel anglický rekord od července 1990. Zajímavostí je také fakt, že Kane stihl dosáhnout na milník za pouhých 11 let a 193 dní, což je o osm let a 31 dní dříve než v případě Shiltona (19 let a 224 dní). Pro Kanea k tomu navíc došlo v jeho 41. utkání v dresu Anglie ve Wembley, víc zápasů zde odehrálo za reprezentaci pouze trio Shilton (52), Bobby Charlton (44) a Bobby Moore (43).
Trenér české reprezentace Denia udělal v základní sestavě oproti zápasu ve Španělsku sedm změn, ale na levé straně obrany ponechal Jiřího Slámu, a právě přes něj či jeho prostor šly všechny gólové akce Anglie.
Než začal Kane pálit sám, jeho prudký centr ze strany si srazil do české sítě při obranném zákroku obránce Vladimír Coufal, pro nějž to byla první vlastní branka v reprezentační kariéře. Pro Albion to byl návod, jak překonávat českou obranu pomocí křídelních hráčů. Do útočení se navíc výrazně zapojovali také krajní obránci Lewis Hall a Trent Alexander-Arnold.
Poté už nastaly momenty oslavence. Kane nejprve zvýšil na 2:0 po další rychlé akci přes křídlo, když mu z první nahrával „do kapsy“ Morgan Rogers. Pro kanonýra Bayernu Mnichov to byl jubilejní 90. gól za Albion. Po přestávce po přistrčení od Alexandera-Arnolda napálil Kane z kroku břevno, ale druhé trefy v utkání se dočkal o čtyři minuty později.
Po rohovém kopu Halla skákal Kane na centr sám, neboť Sláma se s ním při náběhu nezachytil a vzdušného souboje se už nezúčastnil. Pro český tým to byl už třetí inkasovaný gól v prvních patnácti minutách druhého poločasu v letošní Lize národů.
Třináct reprezentačních gólů Kanea v kalendářním roce 2026 je druhý nejlepší výsledek v historii Anglie – primát drží také Kane dokonce s 16 zásahy v roce 2021. Útočník Albionu zároveň letos nasázel nejvíc branek ze všech evropských hráčů – druhý Kylian Mbappé z Francie jich má zatím dvanáct. Kane zároveň potvrdil, že česká reprezentace je jeho oblíbeným soupeřem. Pátým gólem v kariéře vyrovnal svůj zápis, který má také proti Chorvatsku a San Marinu. Víc branek nasázel pouze Albánii, a to sedm.
Češi prakticky neměli protihru. V celém zápase se zmohli jen na pět střeleckých pokusů, přičemž prostor brány neohrozili ani jednou. Po úvodní ráně Alexe Krále mimo tři tyče v sedmé minutě došlo na zbylé čtyři střely až za rozhodnutého stavu v poslední čtvrthodině – dvě skončily také mimo a dvě zblokovala anglická obrana.
Nadále tak platí, že Anglie doma ve Wembley neprohrává, pokud otevře skóre. Aktuálně drží šňůru 26 zápasů (z toho 24 výher), naposledy ve svém národním fotbalovém chrámu podlehla po obratu Španělska v září 2018.
S Wembley se pojí ještě jedna zajímavost: Rio Ngumoha se stal v 18 letech a 38 dnech druhým nejmladším hráčem Anglie na tomto stadionu. Mladší si tady zahrál pouze Jude Bellingham, kterému tehdy bylo 17 let a 136 dní. A právě Bellinghama nahradil na hřišti symbolicky Ngumoha.