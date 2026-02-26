Evropská liga zná další osmifinalisty. Stuttgart v odvetě prvního kola vyřazovací fáze sice doma prohrál s Celticem Glasgow 0:1, ale díky pohodlnému náskoku z úvodního duelu jde dál. Postup slaví také Ferencváros Budapešť, jenž přehrál Ludogorec Razgrad 2:0, a po boji také Lille, které vyřadilo Crvenou zvezdu Bělehrad na jejím hřišti až gólem v prodloužení. Postupuje i Boloňa s Martinem Vitíkem, která porazila norský Brann Bergen i v odvetě 1:0.
V osmifinále Evropské ligy je Stuttgart, Ferencváros, Lille a Boloňa
Ferencváros byl jediným klubem, který musel doma dohánět ztrátu z prvního zápasu a izraelský záložník Kanichowsky ji rychle smazal. Po půlhodině přidal postupový gól Nor Zachariassen, který jen krátce předtím vystřídal zraněného Ötvöse. V závěru se hosté dožadovali penalty, ale rozhodčí to po kontrole u videa odmítl. Filip Kaloč byl v týmu hostů jen na lavičce. Oba soupeři se v této sezoně utkali už popáté, v předkole Ligy mistrů i v ligové fázi Evropské ligy měl maďarský klub navrch.
Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness nechal s vědomím tříbrankového náskoku z Glasgow odpočinout několik opor včetně nejlepšího střelce Maročana Chanúse, autora pěti branek. A nejspíš mu zatrnulo, když už po půlminutě hry McCowan vstřelil gól. To bylo ale ze strany Celticu všechno, pak už jen jednou vystřelil na branku. Domácím tak ani nevadilo, že jim dva góly zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Tomáš Čvančara při návratu na německou půdu, kde do ledna působil v Mönchengladbachu, přišel na trávník v dresu Celticu až v 55. minutě, ale vyřazení nezabránil. Skotský mistr neprožívá šťastné období, v ligové tabulce je až třetí a ani už druhá změna trenéra v této sezoně ho neprobudila.
Crvena zvezda Bělehrad si z Lille přivezla těsnou výhru, ale devětatřicetiletý Giroud už ve čtvrté minutě hlavičkou smazal ztrátu z domácího hřiště. Upevnil si tak pozici třetího nejstaršího střelce v soutěži. Starší byli jen Španěl Joaquín a Nor Hestad, ale i jejich rekordy jsou při formě francouzského mistra světa z roku 2018 v ohrožení.
Až v prodloužení vyběhl na hřiště belgický obránce Ngoy a hned rozhodl o postupu hostů. Vstřelil nejdůležitější gól své kariéry, dosud se trefil jen jednou ještě v belgické lize, a poslal Lille do osmifinále. V něm může dojít na francouzský souboj s Lyonem, který vyhrál ligovou část.
Výsledky odvetných utkání 1. kola Evropské ligy
Výsledky odvetných utkání 1. kola Evropské ligy
Ferencváros Budapešť – Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)
Branky: 14. Kanichowsky, 30. Zachariassen.
První zápas: 1:2, postoupil Ferencváros.
Stuttgart – Celtic Glasgow 0:1 (0:1)
Branka: 1. McCowan.
První zápas: 4:1, postoupil Stuttgart.
Crvena zvezda Bělehrad – Lille 0:2 po prodl. (0:1, 0:1)
Branky: 4. Giroud, 99. Ngoy.
První zápas: 1:0, postoupilo Lille.