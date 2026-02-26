Porážka Plzně v penaltovém rozstřelu s Panathinaikosem Athény a vyřazení z Evropské ligy bolí záložníka Lukáše Červa o to víc, že Viktoria podle něj hrála dobře a celý dvojzápas byl vyrovnaný.
Červ: Fanoušci vytvořili jednu z nejlepších atmosfér, o to víc bolí vyřazení
Před týdnem skončil první zápas v Řecku nerozhodně 2:2. Stav odvety byl i po prodloužení 1:1 a Plzeň pak prohrála v penaltovém rozstřelu 3:4.
„V odvetě jsme byli lepší. Bylo to o druhém gólu, který by nás dostal do osmifinále. Penalty jsou už loterie, spíš klobouk dolů před kluky, kteří na ně šli. Že se nedá, nevadí. Je to další zkušenost,“ řekl čtyřiadvacetiletý reprezentant Červ. „Fanoušci byli neuvěřitelní, táhli nás. Byla to jedna z nejlepších atmosfér, co jsem tady zažil. O to víc bolí, že jsme to nedotáhli,“ litoval pražský rodák.
Klíčovou penaltu neproměnil Cheick Souaré a nesl to hodně těžce. Neubránil se slzám, po skončení rozstřelu ho přišli utěšovat jak spoluhráči, tak soupeři. Třeba bývalý hráč Bayernu nebo PSG Renato Sanches nebo hrdina dvojzápasu Andreas Tetteh. „Cheiky už dal hlavu nahoru. Samozřejmě ho to bolí. A ještě bude. Je ale potřeba přehodit bolest do namotivovanosti, abychom si takové zápasy zahráli i příští rok,“ poznamenal Červ.
Viktoria byla v sezoně Evropské ligy až do dneška neporažena, poprvé prohrála až na penalty. „Je to neuvěřitelný počin, akorát nejdeme dál. Tohle jde dneska trochu do ústraní, převládá v nás bolest z nepostupu,“ vyzdvihl český reprezentant.
Západočeši ve druhé části prodloužení nevyužili přesilovku po vyloučení Javiho Hernándeze. V závěru už na nich byla znát únava z náročného programu. „Kluci, co hráli 120 minut, museli být vyždímání. Ale únava tam asi nebyla, fárali jsme, tahali jeden za druhého,“ popsal Červ.
Plzeň navíc během odvety přišla o dva zraněné obránce Václava Jemelku a Karla Spáčila. „Oba mají berle, což nevěstí nic dobrého. Nevím, jak na tom jsou, ale není dobré, když má někdo dlahu na koleně a berle. Tým ale skvěle zareagoval, tahali jsme jeden za druhého. Dohrával za ně Sojka, což není stoper. Fárali jsme i za ty dva,“ řekl Červ.