Blízko páté účasti v osmifinále Evropské ligy jsou fotbalisté Plzně. Po remíze v prvním zápase v Athénách s Panathinaikosem k postupu potřebuje zatím jediný neporažený tým v tomto druhém nejprestižnějším evropském poháru na svém stadionu vyhrát. Zatím spolu v tomto ročníku hrály oba týmy dvakrát a vždycky z toho byla remíza – naposledy před týdnem 2:2.
Plzeň doufá v pomoc fanoušků a chce postup, ale i Panathinaikos si věří
Do osmifinále Evropské ligy může Plzeň projít podruhé za sebou. Mezi nejlepších šestnáct celků se dostala také v letech 2013, 2014 a 2018. Do čtvrtfinále v pohárech postoupila jen předloni ve slabší Konferenční lize. Vítěz čtvrteční odvety narazí v osmifinále buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.
„Remíza 2:2 nám dává velkou šanci poprat se o postup. Uvědomuji si, že jsme v poločase, je před námi odveta. Uděláme vše pro to, abychom postoupili dál,“ řekl plzeňský trenér Martin Hyský.
Jeho svěřenci v sedmi soutěžních zápasech po zimní přestávce neprohráli (EL už v deseti), o víkendu v lize hráli se Spartou 0:0 a v tabulce jsou čtvrtí. V pohárech hráli dosud s řeckými soupeři pětkrát a ještě nezvítězili, jen čtyřikrát remizovali.
Před odvetou spoléhají na domácí prostředí, kde v soutěžích UEFA pětkrát po sobě neprohráli. „Doma máme dvanáctého hráče – diváky. Takže bych je chtěl pozvat, ať přijde plný dům. Věřím, že to bude právě náš dvanáctý hráč, který doma rozhodne,“ prohlásil Ladra.
Panathinaikos v neděli zvítězil 2:0 na stadionu OFI Kréta, v řecké lize nicméně dál zůstává až pátý, byť vyhrál potřetí z posledních čtyř kol. V pohárech se athénskému klubu daří. Šest zápasů po sobě v nich neprohrál a v posledních čtyřech duelech remizoval.
„Jedeme si pro postup. Pokud budeme hrát tak, jak jsme hráli ve druhé půli doma, budeme mít skvělou šanci na dosažení našeho cíle. Viktoria je dobrý tým, ale na základě našeho výkonu ve druhé půli jsem optimista, že postoupíme,“ říká před zápasem slavný španělský kouč Panathinaikosu Rafael Benítez.
Utkání ve Štruncových sadech začne v 18:45. Plzeň bude vedle hráčů mimo soupisku pro Evropskou ligu postrádat také obránce Merchase Doskiho, jenž nemůže hrát pro žluté karty. Panathinaikosu se zranil stoper Erik Palmer-Brown.