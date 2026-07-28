Pirlo a Maldini jsou z kola venku, italskou reprezentaci má spasit Mancini

Roberto Mancini bude staronovým trenérem italské fotbalové reprezentace. U národního týmu už působil v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy. O angažmá jednašedesátiletého kouče informoval svazový šéf Giovanni Malago. „Věřím, že nejlepší osobou na pozici hlavního trenéra je Roberto Mancini,“ prohlásil. Itálie oznámila jméno nového trenéra ve stejný den jako Francie.
Technickým ředitelem Italské fotbalové federace bude Claudio Ranieri. Čtyřiasedmdesátiletý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního kouče.
„Potřeboval jsem někoho, s kým jsem se mohl poradit ohledně výběru trenéra, protože bez tohoto společného názoru by moje argumenty neměly velkou váhu. Dnes máme nového trenéra a nového technického ředitele italské reprezentace,“ uvedl Malago.
Kandidátem na uvolněný post po Gennaru Gattusovi byl Andrea Pirlo. Kouč dubajského klubu United FC v pondělí na instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Právě kvůli neshodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval na funkci technického ředitele bývalý slavný obránce Maldini.
Gattuso skončil po nezdaru v play-off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném světovém turnaji potřetí za sebou. Nabídku již odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.
Mancini po konci u italské reprezentace vedl Saúdskou Arábii, naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City či Galatasaray Istanbul.