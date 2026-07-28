Zidane povede francouzskou reprezentaci nejméně do roku 2030

Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille jako nového trenéra představila francouzská federace.
O Zidaneově nástupu k národnímu týmu, s nímž coby hráč získal v roce 1998 světové zlato, se mluvilo delší dobu. Už loni v lednu Deschamps oznámil, že po letošním MS francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.
Nyní se reprezentace ujal Zidane, jehož syn Luca reprezentuje Alžírsko. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid, za který dříve také hrál. Ve dvou obdobích 2016–2018 a 2019–2021 klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů. V úvodu nového angažmá ho čeká pátý ročník elitní skupiny Ligy národů. Francouzi se ve skupině A1 utkají s Itálií, Belgií a Tureckem.
Ve své hráčské kariéře držitel Zlatého míče za rok 1998 a trojnásobný nejlepší fotbalista světa podle ankety FIFA pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. Jeho kariéra skončila neslavně ve finále MS 2006 proti Itálii, když byl za úder hlavou do hrudi Marca Materazziho v prodloužení vyloučen a Francie následně prohrála souboj o titul v penaltovém rozstřelu.