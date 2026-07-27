Squadra Azzura zůstává bez trenéra. Svaz jednání s Pirlem ukončil

Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace. Sedmačtyřicetiletý kouč dubajského klubu United FC, který byl považován za hlavního favorita na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi, na instagramu uvedl, že svaz jednání ukončil.
Pirlovi zkomplikovaly situaci obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. „Včera v noci jsem se dozvěděl, že již nejsem kandidátem na post hlavního trenéra italské reprezentace,“ napsal mistr světa z roku 2006.
„Profesionální spolupráce (s Fonbetem), která byla předmětem nedávné kontroverze, vznikla v rámci mé činnosti ve Spojených arabských emirátech a má výlučně komerční a sportovní charakter,“ uvedl Pirlo a dodal, že přisuzovat této spolupráci politický význam znamená připisovat mu přesvědčení, která mu nejsou vlastní a která nikdy nevyjádřil. Kritiku nicméně vyvolala i jeho květnová účast na „Dni fotbalu“ v Moskvě.
Za kandidáty na trenérský post nyní média považují Roberta Manciniho a Antonia Conteho. Gattuso skončil po nezdaru v play-off o postup na světový šampionát, čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou. Nabídku již odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.