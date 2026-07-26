Pirlův příchod k reprezentaci komplikují jeho vazby na Rusko

Spojení s ruskou sázkovou společností Fonbet poněkud komplikuje jmenování Andrey Pirla novým trenérem italské fotbalové reprezentace. Obchodní vazby bývalého mistra světa prošetřuje šéf svazu Giovanni Malago. Pirlo i tak ale zůstává hlavním favoritem na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi.
Sedmačtyřicetiletý Pirlo je momentálně trenérem dubajského klubu United FC a zároveň působí jako globální ambasador Fonbetu. Podle deníku Gazzetta dello Sport není hlavním problémem napojení na sázkovou společnost, ale spíše její ruský původ vzhledem k agresi Ruska na Ukrajině.
Velkou kritiku vyvolalo před dvěma měsíci Pirlovo propagační vystoupení v Moskvě. Řada italských politiků z různých stran vyjádřila pochybnosti, zda by někdo s takovým spojením měl reprezentovat Itálii jako trenér národního týmu. Pirlo už nicméně zahájil jednání o předčasném ukončení smlouvy v Dubaji. Podle jeho právníků se smlouva s Fonbetem vztahuje výhradně k jeho angažmá v klubu a případným ukončením smlouvy zanikne i tato spolupráce.
U národního týmu by měl Pirlo vystřídat Gattusa, který skončil po nezdaru v play-off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou. Nabídku italského svazu tento týden odmítl španělský kouč Pep Guardiola.