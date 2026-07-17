Pardubice mají novou identitu a cíle. Hrát atraktivní fotbal a vylepšit devátou příčku, říká Bílek

Nové logo, dresy a také ambice. Fotbalové Pardubice chtějí v nadcházející sezoně vylepšit deváté místo z uplynulého ligového ročníku, řekl sportovní ředitel Jiří Bílek. Nevyloučil, že kádr východočeského týmu ještě dozná změn. S Pardubicemi by v budoucnu rád zažil nejen sportovní, ale i ekonomický úspěch, například v podobě prodeje některého hráče v řádu milionů eur.
Východočeský klub loni v srpnu koupila investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka, čímž se ambice Pardubic výrazně změnily. Tým, který pravidelně bojoval o záchranu, se posunul do prostřední nadstavbové skupiny a nakonec obsadil devátou příčku, což bylo v šesté sezoně mezi elitou jeho druhé nejlepší umístění.
„Chceme hrát atraktivní fotbal, naplňovat stadion a také to, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl úplně alibistický, chtěli bychom na tom být líp než v předchozí sezoně. To je náš cíl a s tím budeme spokojení,“ prohlásil dvaačtyřicetiletý Bílek.
Kádr ještě není doladěný. „Z 90 až 95 procent jsme hotoví. Teoreticky můžeme očekávat ještě jeden příchod a možná pár odchodů. Řekli jsme si, že takhle bychom to v nové sezoně chtěli udržet, stabilizovat a udělat nějaký úspěch a potom začít prodávat a být v kladných číslech,“ uvedl Bílek, který na konci minulého roku přišel z pražské Slavie, kde zastával stejnou pozici.
„Těžko budeme vyhrávat tituly. Jednou za tři pět let, kdybychom se dokázali prokousat přes pohár nebo čtvrté páté místo do Evropy, tak to bude úspěch. Úspěch může být ale i prodej hráče za pět šest milionů eur. Úspěch může být sportovní, ale i ekonomický. Rádi bychom balancovali na obou dvou hranách,“ mínil někdejší hráč Blšan, Liberce, Kaiserslauternu nebo Slavie.
Pardubice zahájí sezonu s novým logem
Pardubice zahájí sezonu s novým logem
Písmeno P nemá symbolizovat jen název města, ale i pohyb dostihového koně a fotbalisty při kopu do míče. Logo vytvořila agentura TouchBranding, za celkovou změnou klubové identity stojí agentura Concept One. „Pohyb znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita jsou naší cestou na hřišti i mimo něj. Nebáli jsme se velké změny, protože ambice si ji zaslouží,“ uvedl předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel.
Velký význam přikládá i MOL Cupu. „Domácí pohár je jedna z příležitostí a nejkratší cesta do Evropy. Budeme tomu přikládat stejnou váhu jako lize. Je to soutěž, v níž chceme být úspěšní. V průběhu tří až pěti let bychom ho chtěli vyhrát,“ řekl Bílek.
Pardubice se opět budou opírat o svou oporu, kapitána Vojtěcha Patráka. V minulé ligové sezoně se s 13 brankami spolu s dalšími dvěma hráči dělil v tabulce kanonýrů o druhé místo. Lepší byl se 17 trefami jen slávista Tomáš Chorý.
O odchodu z Pardubic nepřemýšlel. „Musela by to být top top nabídka, abych přemýšlel o tom, že bych odsud chtěl odejít. Založili jsme tady rodinu, máme se tu fajn, mám tady skvělou pozici, jsem kapitán, dobře se mi tady hraje, mám navázaných hodně vztahů s lidmi. Jsem tady spokojený a netáhne mě to někam ven,“ konstatoval Patrák.
Pardubice v sobotu čeká generálka s druholigovou Jihlavou. Nejvyšší soutěž odstartují v neděli 26. července na hřišti regionálního rivala Hradce Králové. Východočeši půjdou do nadcházejícího ročníku s novou vizuální identitou.