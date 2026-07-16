Sparta poprvé v přípravě prohrála, Hradec remizoval s Charkovem

Sparta podlehla Bialystoku 0:1 a ve třetím přípravném utkání před novou sezonou poprvé našla přemožitele. Hradec Králové rovněž na soustředění v Rakousku v generálce na 2. předkolo Evropské ligy remizoval s Charkovem 3:3, přestože po první půli prohrával o dvě branky.
Sparta zdolala v přípravě druholigovou Opavu a Gambu Ósaka, na třetí tým uplynulého ročníku polské ligy však nestačila. Jedinou branku vstřelil Szmyt. V pátek se Pražané utkají s Nordsjaellandem.
„Je škoda, že jsme prohráli. Hlavně v první půli jsme se dostali do zajímavých situací, ale nedokázali jsme je dotáhnout do gólu. Výsledkově škoda, šlo to zvládnout líp,“ prohlásil obránce Jaroslav Zelený, který za Spartu nastoupil poprvé od návratu z mistrovství světa stejně jako záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta ještě do hry nezasáhl.
Hradec v přípravě udržel neporazitelnost, ve čtyřech zápasech neprohrál. S Charkovem ztrácel o dvě branky, jenže stoper Čihák zkraje druhé půle dvakrát skóroval. Poté se Hradec dostal do vedení zásluhou van Burena, ale poslední slovo měl ukrajinský soupeř.
Votroci začnou soutěžní sezonu už ve čtvrtek 23. července, kdy se v předkole Evropské ligy představí na hřišti norského Tromsö.