Fotbalisté Slavie porazili Ružomberok, Jablonec v přípravě zvítězil nad Osnabrückem

Fotbalisté Slavie se v pátém utkání letní přípravy dočkali první výhry. Na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3:0. Favorit dal všechny tři branky až po přestávce, premiérově se trefila jedna z posil Neil Glossoa, poté skórovali Ivan Schranz a Youssoupha Sanyang. Jablonec rovněž v Rakousku porazil Osnabrück 1:0.
Slavia i tentokrát nastoupila ještě bez reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Šanci dostali spíše hráči mimo očekávanou základní sestavu. Červenobílí se potkali se svým bývalým asistentem trenéra, desátý celek minulé sezony slovenské ligy vede někdejší spolupracovník kouče Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.
Po nepříliš záživné první půli se favorit prosadil až v poslední půlhodině. V 60. minutě po centru na zadní tyči otevřel skóre důrazný Glossoa, za šest minut přidal pojistku po soupeřově chybě v rozehrávce Schranz. Chvíli před koncem uzavřel skóre hlavičkou Sayang.
„Bylo to specifické. Hřiště bylo hodně pomalé, suché, takže vázla kombinace. I když jsme včera prohráli se Slovanem Bratislava, bylo tam paradoxně více pozitivních momentů než dnes,“ řekl klubové televizi Trpišovský. „Pro hráče je výhra důležitá, ale my to moc neřešíme. Vloni jsme všechny přípravné zápasy vyhráli a pak jsme v prvním kole remizovali s Hradcem Králové,“ připomněl kouč.
Sobotní utkání se Slovanem kvůli zranění nedohráli obránci Youssoupha Mbodji a Denis Halinský. „U Mbodjiho to vypadá spíš vážnější. U Haliho je první prognóza dobrá, vypadá to na kouslý sval. V Praze ještě půjde na kontrolní rezonanci,“ přiblížil Trpišovský.
V nadcházejícím týdnu se zapojí do tréninku už i reprezentanti. V sobotu čeká Slavii v Norimberku generálka na sezonu proti Lyonu, v jehož barvách působí český ofenzivní záložník Pavel Šulc.
„Bude nás čekat spojování a určitá selekce. Hráčů je hodně, nejtěžší je udělat správnou chemii v týmu. Jsou s námi někteří mladší hráči, kteří se odpojí. Máme celkem jasno o nějakých 19 jménech, která budou v kádru pro podzimní část. Pak je hodně jmen na pár míst. Bude to souviset s tím, jak se podaří pro některé hráče najít uplatnění jinde,“ uvedl Trpišovský.
Slavia Praha – Ružomberok 3:0 (0:0)
Slavia Praha – Ružomberok 3:0 (0:0)
Branky: 60. Glossoa, 66. Schranz, 82. Sanyang.
Sestava Slavie: Domčak – Glossoa (74. Kolísek), Vlček, Camara – Piták, Moses, Oscar (74. Jelínek), Javorček (74. Rajnoha) – Ayaosi, Nowak (58. Sanyang), Schranz (74. Kohout). Trenér: Trpišovský.
Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v přípravě po třech zápasech zvítězil. Triumf nad nováčkem druhé německé ligy Osnabrückem zařídil v nastavení úvodního dějství z penalty Jan Chramosta.
„Naše únava dosahuje vrcholu. Hráli jsme včera, byli jsme tři hodiny v autobuse na zápas a dnes něco podobného. Jsem rád, že po včerejším špatném výsledku jsme to dnes dotáhli do vítězného konce. Věřím, že to mužstvu může pomoct,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Luboše Kozla.
FK Jablonec – Osnabrück 1:0 (1:0)
FK Jablonec – Osnabrück 1:0 (1:0)
Branka: 45. Chramosta z pen.
Sestava Jablonce: Hanuš – Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) – Čanturišvili, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma – Alégué (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček). Trenér: Kozel.