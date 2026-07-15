MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Průvodce MSProgram a výsledkySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Jablonec v generálce vyhrál nad Charkovem, uspěli i fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jablonec v generálce na novou sezonu zvítězil v Rakousku nad Charkovem 1:0. Po změně stran rozhodl střídající Jan Chramosta. Zlín porazil druholigovou Polonii Varšava 2:0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotěbuz 4:2.

Chramosta jediným gólem rozhodl druhý přípravný zápas po sobě. „Vítězství je příjemné a pro nás i důležité. Nezachytili jsme úplně začátek, postupně jsme ale byli lepší. Víme, že vepředu nám stále trochu kvalita chybí. Musíme na tom pracovat ať už v tréninku, nebo i případným doplněním týmu,“ řekl klubovému webu jablonecký trenér Luboš Kozel, jehož tým příští čtvrtek nastoupí v úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždínu.

FK Jablonec – Metalist Charkov 1:0 (0:0)

Branka: 56. Chramosta.

Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) – Cedidla, Tekijaški (46. Novák, 63. Souček), Sobol – Ahl (89. Nykrín), Nebyla (63. Horák), Sedláček (46. Okeke), Suchan (46. Zorvan), Sláma (46. Čanturišvili) – Malenšek (46. Chramosta), Jawo (63. Milla). Trenér: Kozel.

Zlín v přípravě vyhrál potřetí z posledních čtyř zápasů. V Opalenici otevřel skóre po čtvrthodině Tom Ulbrich, v závěru se po chybě soupeře v rozehrávce trefil střídající Mouhamed Toure. Mladý senegalský útočník se v letní přípravě prosadil potřetí.

FC Zlín – Polonia Varšava 2:0 (1:0)

Branky: 15. Ulbrich, 85. Toure.

Sestava Zlína: Knobloch (46. Bachůrek) – Kopečný (46. Bartošák), Mukuba, Černín (46. Kukučka), Grygera – Dorňák (72. Šmiga), Hellebrand (46. Appiah), Ulbrich (46. Cupák), Didiba (46. Nombil), Fojtů (72. Poznar) – Kanu (60. Toure). Trenér: Červenka.

Branky Mladé Boleslavi proti Chotěbuzi na soustředění v Rakousku dali Daniel Langhamer a po změně stran Jan Buryán, Solomon John a Jan Zíka. Středočeši vyhráli počtvrté z dosavadních pěti přípravných zápasů.

FK Mladá Boleslav – Chotěbuz 4:2 (1:1)

Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka – 45. Butler, 67. Engelhardt.

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Macek, Kozel – Teterja, Langhamer, Kolařík – Klíma.

II. poločas: Vorel – Zachoval, Karafiát (61. Harušťák), Králik (75. Jinoch), Hybš (61. Kolář) – Donát, Penner – John, Zíka, Šubert – Buryán. Trenér: Majer.

Související články

Fotbalisté Slavie porazili Ružomberok, Jablonec v přípravě zvítězil nad Osnabrückem

12. 7. 2026

Fotbalisté Slavie porazili Ružomberok, Jablonec v přípravě zvítězil nad Osnabrückem

Pilař míří do Prahy, nově bude hájit barvy Bohemians

10. 7. 2026

Pilař míří do Prahy, nově bude hájit barvy Bohemians
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.