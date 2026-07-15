Jablonec v generálce vyhrál nad Charkovem, uspěli i fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína

Jablonec v generálce na novou sezonu zvítězil v Rakousku nad Charkovem 1:0. Po změně stran rozhodl střídající Jan Chramosta. Zlín porazil druholigovou Polonii Varšava 2:0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotěbuz 4:2.
Chramosta jediným gólem rozhodl druhý přípravný zápas po sobě. „Vítězství je příjemné a pro nás i důležité. Nezachytili jsme úplně začátek, postupně jsme ale byli lepší. Víme, že vepředu nám stále trochu kvalita chybí. Musíme na tom pracovat ať už v tréninku, nebo i případným doplněním týmu,“ řekl klubovému webu jablonecký trenér Luboš Kozel, jehož tým příští čtvrtek nastoupí v úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždínu.
FK Jablonec – Metalist Charkov 1:0 (0:0)
FK Jablonec – Metalist Charkov 1:0 (0:0)
Branka: 56. Chramosta.
Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) – Cedidla, Tekijaški (46. Novák, 63. Souček), Sobol – Ahl (89. Nykrín), Nebyla (63. Horák), Sedláček (46. Okeke), Suchan (46. Zorvan), Sláma (46. Čanturišvili) – Malenšek (46. Chramosta), Jawo (63. Milla). Trenér: Kozel.
Zlín v přípravě vyhrál potřetí z posledních čtyř zápasů. V Opalenici otevřel skóre po čtvrthodině Tom Ulbrich, v závěru se po chybě soupeře v rozehrávce trefil střídající Mouhamed Toure. Mladý senegalský útočník se v letní přípravě prosadil potřetí.
FC Zlín – Polonia Varšava 2:0 (1:0)
FC Zlín – Polonia Varšava 2:0 (1:0)
Branky: 15. Ulbrich, 85. Toure.
Sestava Zlína: Knobloch (46. Bachůrek) – Kopečný (46. Bartošák), Mukuba, Černín (46. Kukučka), Grygera – Dorňák (72. Šmiga), Hellebrand (46. Appiah), Ulbrich (46. Cupák), Didiba (46. Nombil), Fojtů (72. Poznar) – Kanu (60. Toure). Trenér: Červenka.
Branky Mladé Boleslavi proti Chotěbuzi na soustředění v Rakousku dali Daniel Langhamer a po změně stran Jan Buryán, Solomon John a Jan Zíka. Středočeši vyhráli počtvrté z dosavadních pěti přípravných zápasů.
FK Mladá Boleslav – Chotěbuz 4:2 (1:1)
FK Mladá Boleslav – Chotěbuz 4:2 (1:1)
Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka – 45. Butler, 67. Engelhardt.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Macek, Kozel – Teterja, Langhamer, Kolařík – Klíma.
II. poločas: Vorel – Zachoval, Karafiát (61. Harušťák), Králik (75. Jinoch), Hybš (61. Kolář) – Donát, Penner – John, Zíka, Šubert – Buryán. Trenér: Majer.