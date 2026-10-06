Chorvaté nenapravili debakl s Anglií (0:7) a ve čtvrtém kole Ligy národů doma podlehli ve skupině A3 také Španělům. Obrat na 2:1 režíroval dvěma góly Mikel Merino, autor úvodní branky Ivan Perišič viděl v 80. minutě druhou žlutou kartu a předčasně dohrál. Slováci porazili ve skupině C3 Moldavsko 4:0.
Chorvaté po nejvyšší porážce ve své historii vstoupili do zápasu aktivně a po 17 minutách se ujali vedení díky trefě Perišiče, který do odkryté branky dorazil hlavou střelu útočníka Matanoviče. Úřadující mistři světa jako první inkasovali poprvé od června 2024, ale po změně stran jim pomohl k obratu Merino, který do hry vstoupil na druhý poločas.
Po hodině hry nejprve domácího gólmana Livakoviče překonal umístěnou přízemní střelou a dvě minuty před koncem překonal chorvatského brankáře ranou na bližší tyč ve chvíli, kdy domácí dohrávali bez vyloučeného střelce vedoucí branky Perišiče. Španělé uspěli v Chorvatsku poprvé: doposud tam odehráli dvě utkání, v nichž prohráli a remizovali. V současné Lize národů mají plný počet bodů jako jediní s Portugalci.
Švýcarsko si vítězstvím 3:0 nad Severní Makedonií zajistilo návrat do Ligy A a neprohrálo ve 13. zápase v základní hrací době za sebou. Výhru čtvrtfinalistů mistrovství světa zajistili brankami Rieder, Manzambi a Ndoye. Severní Makedonie nezvítězila ve 12 duelech po sobě a na vstřelený gól čeká od listopadu loňského roku už osm utkání. Po čtvrté porážce v Lize B sestoupí do Ligy C.
Skotsko na domácím hřišti v Hampden Parku promarnilo poločasové vedení a prohrálo 1:2 se Slovinskem. Vítěznou branku vstřelil v 71. minutě křídelník pražské Slavie Šturm, který ke gólu přidal ještě asistenci na vyrovnávající trefu Matka. Šturm necelých 20 minut před koncem završil rychlý protiútok. Po prvním vítězství nad Skotskem v historii se Slovinci dostali na druhé místo tabulky za Švýcary.
Slovenští fotbalisté zvítězili 4:0 v Moldavsku a upevnili si vedoucí pozici v Lize C3. Třetí výhru ve čtvrtém zápase zajistili mužstvu kouče Vladimíra Weisse staršího vstřelenými góly Strelec, Suslov, Hancko a Haraslín. Slováci mají díky tomu na dosah premiérový postup do Ligy B.
Výsledky 4. kola fotbalové Ligy národů
Výsledky 4. kola fotbalové Ligy národů
Skupina A3:
Chorvatsko – Španělsko 1:2 (1:0)
Branky: 17. Perišič – 61. a 89. Merino. ČK: 79. Perišič.
Skupina B1:
Skotsko – Slovinsko 1:2 (1:0)
Branky: 31. Christie – 56. Matko, 71. Šturm.
Švýcarsko – Severní Makedonie 3:0 (1:0)
Branky: 43. Rieder, 73. Manzambi, 81. Ndoye.
Skupina C1:
Albánie – San Marino 2:1 (1:0)
Branky: 11. a 90.+3 z pen. Asllani – 66. Lazzari.
Bělorusko – Finsko 1:0 (1:0)
Branka: 1. Šumanskij.
Skupina C3:
Kazachstán – Faerské ostrovy 2:2 (0:1)
Branky: 68. Malyj, 76. Alip – 22. Knudsen, 63. Turi. ČK: 85. Malyj – 65. Agnarsson.
Moldavsko – Slovensko 0:4 (0:2)
Branky: 8. Strelec, 44. Suslov, 60. Hancko, 75 Haraslín.
Skupina C4:
Estonsko – Island 0:0
Lucembursko – Bulharsko 0:2 (0:2)
Branky: 19. Balov, 34. A. Iliev.