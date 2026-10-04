Prvním týmem s jasným postupem do čtvrtfinále Ligy národů je Portugalsko, které si úspěch zajistilo výhrou nad Norskem 2:1. V dalších utkáních Dánsko porazilo Wales (1:0) a Nizozemsko zdolalo Srbsko (2:1). Naopak jen bod za remízu 0:0 s Řeckem zapisuje Německo.
Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo. Obhájcům trofeje zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.
Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů. Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.
Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci. Výběr Oranje postupuje soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i doma. Němci mají na kontě pět bodů, do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.