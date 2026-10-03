Angličané nasázeli v Lize národů Chorvatům sedm gólů

Angličtí fotbalisté rozdrtili v Lize národů v Rijece Chorvatsko 7:0. Dvěma góly se na tom podíleli Harry Kane a Bukayo Saka, po jednom dali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.
Chorvati po čtyřbrankovém debaklu ve Španělsku schytali nejtěžší porážku v historii a byli rádi, že kvůli výtržnostem fanoušků v minulém ročníku směli do hlediště jen školáci a stovka diváků z Anglie.
Druhé utkání ve skupině A3 mezi španělskými a českými fotbalisty začne v Oviedu ve 20:45, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Německý trenér Anglie Thomas Tuchel ve srovnání s úterní výhrou 2:0 v Praze udělal pět změn. Do branky se poprvé od prohraného semifinále mistrovství světa s Argentinou postavil Pickford, do obrany se vrátili Quansah a Konsa, do zálohy Bellingham a vedle něj dostal poprvé šanci v základní sestavě Scott.
Angličané poslední vzájemný duel vyhráli ve skupině na letošním mistrovství světa 4:2, jejich nejlepší střelec Kane dal tehdy v Dallasu dva góly a také v Lize národů se trefil v obou dosavadních zápasech. V Rijece mu trvalo jen osm minut, než zužitkoval Bellinghamovu kolmici střelou pod břevno.
Gordon měl už v první půlhodině tři velké šance, pak zpětnou přihrávkou připravil gól pro Bellinghama a ještě do přestávky se také sám zapsal mezi střelce. Podobně jako Kane dal branku v každém utkání Ligy národů.
Bellingham měl druhou asistenci při Sakově brance na 4:0 v poslední minutě prvního dějství. Do přestávky mířilo mezi chorvatské tyče osm střel a experti BBC označili výkon Anglie za nejlepší v éře trenéra Tuchela, pro něhož to byl 25. zápas na lavičce.
Hosté nepolevili ani po změně stran a Kane, který v úterý 125. zápasem vyrovná Shiltonův rekord, vstřelil 89. gól v národním týmu. Až po druhé Sakově brance na 6:0 v 68. minutě sáhl Tuchel ke střídání a jeden z náhradníků Rogers chorvatský zmar dovršil sedmým gólem. Bellingham ke své brance přidal tři asistence. Chorvati nechtěně překonali negativní rekord, který drželi od roku 2018 prohrou 0:6 ve Španělsku.
Trenér Tuchel blahopřál svým svěřencům ke skvělému výkonu. „Měli jsme jen jeden tříminutový výpadek za stavu 3:0. Jinak to dnes byla nejvyšší úroveň od začátku do konce od všech, ať už nastoupili od začátku, nebo přišli z lavičky. Drželi jsme stále vysoké tempo a nacházeli volné prostory. Takový přístup se mi líbí,“ řekl trenér vítězů.
Kane v rozhovoru pro televizi ITV potvrdil, že v úterý ve Wembley nebude chybět a těší se na vyrovnání anglického rekordu. Druhý dvougólový střelec Saka chválil spoluhráče. „Je skvělé mít kolem sebe takové fotbalisty. Ukázali jsme hlad po úspěchu, vášeň i kvalitu. Tohle nám dodá obrovskou dávku sebevědomí a v úterý chceme vše úspěšně završit,“ řekl Saka.
Albánie nestačila na Finsko
V boji o vedení ve skupině C1 prohrála Albánie v Helsinkách s Finskem 1:2, přestože už ve 4. minutě vedla po střele Manaje. Pak ale udělal brankář Berisha chybu v rozehrávce, situaci zachraňoval faulem těsně před šestnáctkou a dostal červenou kartu.
Vzápětí přišel druhý trest, když Walta z přímého kopu překonal nerozchytaného náhradníka. Stejný hráč pak obrat dovršil druhým gólem. Útočník, který hraje americkou MLS v Los Angeles, má v Lize národů na kontě už čtyři branky.
San Marino po dvou hladkých prohrách proti Bělorusku na neutrální půdě v Budapešti přežilo bez úhony první poločas. Hned po restartu ale inkasovalo a po porážce 0:4 zůstává bez bodu.
Skupinu C4 vede Island, který v Reykjavíku porazil Bulharsko 3:0 především díky dvěma brankám svého kapitána Óskarssona. Útočník San Sebastianu mohl mít hattrick, ale neproměnil penaltu. Estonsko po dvou venkovních remízách zdolalo doma v Tallinu Lucembursko 1:0.
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy národů
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy národů
Skupina A3:
Rijeka: Chorvatsko – Anglie 0:7 (0:4)
Branky: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers.
Skupina C1:
Helsinky: Finsko – Albánie 2:1 (1:1)
Branky: 26. a 71. Walta – 4. Manaj. ČK: 22. Berisha (Alb.).
Budapešť: Bělorusko – San Marino 4:0 (0:0)
Branky: 46. a 88. Koncevoj, 65. Šumanskij, 68. Ebong.
Skupina C4:
Tallinn: Estonsko – Lucembursko 1:0 (1:0)
Branka: 5. Peetson.
Reykjavík: Island – Bulharsko 3:0 (1:0)
Branky: 37. a 60. Óskarsson, 90. Ellertsson.