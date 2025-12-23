Fotbal

Olomouc získala z Celje slovinského reprezentanta


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Posilu hlásí na Hané. Sigma Olomouc získala slovinského fotbalistu Danijela Šturma. Šestadvacetiletý křídelník se šesti reprezentačními starty přestoupil z Celje a podepsal s osmým týmem prvoligové tabulky víceletou smlouvu.

Celje na svém webu uvedlo, že Šturmův přestup je rekordním v historii klubu, částku nicméně nekonkretizovalo. Podle specializovaného serveru Transfermarkt dosud slovinský celek dostal nejvíc za nigerijského útočníka Chukwubuikema Ikwuemesiho, za něhož Salernitana předloni zaplatila 1,8 milionu eur (asi 44 milionů korun).

Šturm si zahrál proti Olomouci v ligové fázi Konferenční ligy, z níž Hanáci postoupili do vyřazovací fáze. V létě se představil i v předkole proti Ostravě, kterou tehdy vedl současný generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.

„Viděli jsme Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ uvedl Hapal.

„Zaujal mě nový projekt Sigmy. Mluvil jsem s generálním sportovním manažerem Hapalem i trenérem Janotkou. Líbila se mi vize, kterou mi představili. Bylo to nakonec jednoduché rozhodnutí,“ řekl Šturm.

Produktivní křídelník patřil ve druhé polovině roku ke stabilním členům slovinské reprezentace. V minulé sezoně slovinské ligy nastřílel třináct gólů a dalších šest připravil spoluhráčům. Na podzim měl bilanci pět branek a stejný počet asistencí.

Přestupy ve fotbalové lize

Slavia Praha

Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Conrad Wallem (St. Louis/MLS NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň)

Sparta Praha

Přišli: Nelson Okeke (Bohemians NH)

FK Jablonec

Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH)

Viktoria Plzeň

Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Tom Slončík (Hradec Králové NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)

MFK Karviná

Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Alexandr Bužek (Slavia NH)

Slovan Liberec

Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)

FC Hradec Králové

Odešli: Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)

Sigma Olomouc

Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Králové NH), Israel Dele (Kroměříž NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH)

FC Zlín

Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.)

FK Teplice

Přišli: Tadeáš Vachoušek (Zbrojovka Brno NH)

FK Pardubice

Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)

Bohemians 1905

Odešli: Matěj Hybš (Mladá Boleslav), Nelson Okeke (Sparta NH)

FK Mladá Boleslav

Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)

Dukla Praha

Odešli: Samuel Isife (Slavia)

Baník Ostrava

Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.)

1.FC Slovácko

Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)

Související články

Sparta míří do osmifinále, do play-off Konferenční ligy proklouzla i Olomouc

18. 12. 2025

Sparta míří do osmifinále, do play-off Konferenční ligy proklouzla i Olomouc

Olomouc selhala na Gibraltaru, s Lincolnem prohrála 1:2

12. 12. 2025

Olomouc selhala na Gibraltaru, s Lincolnem prohrála 1:2
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.