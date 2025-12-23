Posilu hlásí na Hané. Sigma Olomouc získala slovinského fotbalistu Danijela Šturma. Šestadvacetiletý křídelník se šesti reprezentačními starty přestoupil z Celje a podepsal s osmým týmem prvoligové tabulky víceletou smlouvu.
Olomouc získala z Celje slovinského reprezentanta
Celje na svém webu uvedlo, že Šturmův přestup je rekordním v historii klubu, částku nicméně nekonkretizovalo. Podle specializovaného serveru Transfermarkt dosud slovinský celek dostal nejvíc za nigerijského útočníka Chukwubuikema Ikwuemesiho, za něhož Salernitana předloni zaplatila 1,8 milionu eur (asi 44 milionů korun).
Šturm si zahrál proti Olomouci v ligové fázi Konferenční ligy, z níž Hanáci postoupili do vyřazovací fáze. V létě se představil i v předkole proti Ostravě, kterou tehdy vedl současný generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.
„Viděli jsme Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ uvedl Hapal.
„Zaujal mě nový projekt Sigmy. Mluvil jsem s generálním sportovním manažerem Hapalem i trenérem Janotkou. Líbila se mi vize, kterou mi představili. Bylo to nakonec jednoduché rozhodnutí,“ řekl Šturm.
Produktivní křídelník patřil ve druhé polovině roku ke stabilním členům slovinské reprezentace. V minulé sezoně slovinské ligy nastřílel třináct gólů a dalších šest připravil spoluhráčům. Na podzim měl bilanci pět branek a stejný počet asistencí.
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Conrad Wallem (St. Louis/MLS NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň)
Sparta Praha
Přišli: Nelson Okeke (Bohemians NH)
FK Jablonec
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Tom Slončík (Hradec Králové NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)
MFK Karviná
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Alexandr Bužek (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Odešli: Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Králové NH), Israel Dele (Kroměříž NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.)
FK Teplice
Přišli: Tadeáš Vachoušek (Zbrojovka Brno NH)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Odešli: Matěj Hybš (Mladá Boleslav), Nelson Okeke (Sparta NH)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Dukla Praha
Odešli: Samuel Isife (Slavia)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.)
1.FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)