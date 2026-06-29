O poločase jsem nabádal hráče aby zůstali trpěliví, věděl jsem, že gól dáme, řekl Ancelotti

Fotbalisté brazilské reprezentace zažili na mistrovství světa v prvním kole play-off proti Japonsku utkání odlišných poločasů, a právě přestávka před druhým dějstvím byla podle trenéra Kanárků Carla Ancelottiho klíčová. Italský kouč uvedl, že k obratu na 2:1 a postupu do osmifinále pomohlo především poločasové uklidnění hráčů a úprava taktického plánu.
Japonce poslal v Houstonu do vedení v 29. minutě Kaišu Sano. Favorizovaní Brazilci sice měli větší držení míče, ale do šancí se nedostávali. Po pauze už v zápase dominovali. Velký tlak přetavil ve vyrovnávací branku v 56. minutě Casemiro a obrat dokonal Gabriel Martinelli v šesté minutě nastavení.
„Japonsko je skvěle organizované, dělalo nám to problémy. O poločasové pauze jsem hráče nabádal, aby zůstali trpěliví, že dřív nebo později gól dáme. Bylo důležité zachovat chladnou hlavu, aby nám utkání neuteklo ještě více,“ řekl Ancelotti. „Upravili jsme taktiku, získávali jsme převahu a dostávali se k nebezpečným centrům. Z nich jsme si vytvořili hodně šancí a nakonec i skórovali,“ doplnil.
Ancelotti vyzdvihl přínos střídajícího Martinelliho, jenž přišel na hřiště v 66. minutě. Z lavičky se dostal do hry v podobný čas i ve skupině při výhrách 3:0 nad Haiti a Skotskem.
„Hraje vždy s velkým nasazením, nikdy nás nezklame. I díky němu jsme předvedli nejlepší výkon na turnaji,“ podotkl sedmašedesátiletý kouč, který tentokrát nevyužil historicky nejlepšího střelce brazilské reprezentace Neymara. „Šetřili jsme si ho na prodloužení, kdyby byl stále nerozhodný stav. Nakonec jsme ho ani nepotřebovali,“ uvedl Ancelotti.
Brazilci se v nedělním osmifinále utkají s vítězem utkání mezi Pobřežím slonoviny a Norskem, které je na programu v úterý.