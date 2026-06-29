Favorizovaná Brazílie zvítězila s Japonskem 2:1 na fotbalovém MS v prvním kole play-off. Hrdinou se stal střídající Gabriel Martinelli, který vystřelil postup svěřencům Carla Ancellotiho v samém závěru. Němci zabojují o osmifinále s Paraguayí a do play-off postoupili poprvé od šampionátu v roce 2014, kdy získali zlato. Africký šampion Maroko se utká v nočním šlágru s Nizozemskem. Duel Německo – Paraguay sledujte v přímém přenosu od 22:30 na ČT sport a ČT sport Plus, zápas Nizozemsko – Maroko je na programu od 3:00.
Úvodní polovina prvního poločasu nepřinesla výrazné šance. Ve 29. minutě se ujal míče zhruba od poloviny hřiště Kaishu Sano a přízemní střelou k tyči překonal brazilského gólmana Alissona.
Brazílie do druhé poloviny vkročila v aktivnějším tempu. V 52. minutě se dostal k centrovanému míči hlavou Bruno Guimaraes, ale gólman Zion Suzuki byl pozorný. Záhy zakončoval také hlavičkou z další nebezpečné šance Casemiro, po tom, co mu Douglas Santos sklepl balon, ale míč se do sítě Japonska nedostal.
Do třetice se Brazilcům už skóre podařilo změnit. Centr Gabriela si v 56. minutě našel Casemira a ten hlavou vyrovnal. O dvě minuty později mohl stav utkání zvrátit ve prospěch Kanárků Vinícius Júnior, jehož střelu vytěsnil hostující brankář na brankovou konstrukci.
Definitivně se svěřencům Carla Ancellotiho podařilo zlomit vývoj zápasu v závěru. Střídající Gabriel Martinelli v poslední minutě nastaveného času poslal míč za záda Suzukiho i s přispěním odrazu od tyče a vybojoval postup Brazilcům do osmifinále.
Brazílie – Japonsko 2:1 (0:1)
Brazílie – Japonsko 2:1 (0:1)
Branky: 56. Casemiro, 90.+6 Martinelli – 29. Sano. Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni – De Bello (video, všichni It.). ŽK: Casemiro, Danilo – Sano, Kamada, D. Suzuki. Diváci: 68 777.
Brazílie: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paquetá (46. Endrick) – Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.
Japonsko: Z. Suzuki – Tomiyasu, Taniguči, H. Ito – Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. D. Suzuki) – D. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+8 Ogawa) – Ueda. Trenér: Morijasu.