Jste kanadští hrdinové. Fotbal má díky vám velkou budoucnost, chválil trenér Marsch hráče

Země javorového listu nejprve ziskem bodu proti Bosně a Hercegovině v prvním duelu ve skupině ukončila sérii šesti předchozích porážek na světovém šampionátu. Pak se kanonádou proti Kataru (6:0) dočkala prvního vítězství. Porážka se Švýcarskem už Kanadu o postup nepřipravila.
První zápas vyřazovací fáze na letošním turnaji rozhodl ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Hned po závěrečném hvizdu si trenér shromáždil na trávníku hráče a pronesl k nim emotivní řeč.
„Kluci, zamyslete se nad dvěma lety, které jsme strávili spolu. Zamyslete se nad tím, jak jsme mluvili o dodržování plánu, o naší identitě, o agresivní hře, o využívání vaší kvality a o charakteru, který jste ukázali. Jste kanadští hrdinové. Kanadští hrdinové pro děti této země, které budou hrát tento sport. Fotbal má díky vám velkou budoucnost,“ křičel Marsch, aby přehlušil oslavy fanoušků.
Jeho tým se v osmifinále utká s vítězem zápasu mezi Nizozemskem a Marokem. „Musíte být velmi hrdí na to, kdo jste. Musíte být velmi hrdí na tento zápas. Bojovali jste v každém momentě. Jste kanadští hrdinové,“ opakoval Marsch.
Fotbal nikdy nebyl v Kanadě hlavním sportem. Marsch si ale uvědomil, že přelomové nedělní vítězství může upoutat pozornost celého národa k celé generaci.
„Mohli jsme si trochu usnadnit život, kdybychom dříve využili některou z velkých šancí. Ale načasování gólu znamená, že vítězství je neuvěřitelně dramatické. Myslím, že dopad, který bude mít na Kanadu a inspiraci pro lidi, bude obrovský,“ řekl Marsch.
Eustáquio je hráčem nedalekého FC Los Angeles. „Pracovali jsme na tom. Máme speciální tým. Cítíme se jako bratři. Když bojujeme jeden za druhého, když hrajeme jeden za druhého, můžou se stát takovéhle speciální věci. Jsem nadšený, ale zároveň nechci říct, že končíme,“ uvedl hráč se zkušenostmi z Portugalska či Mexika.
„Steph je jedním z nejspolehlivějších lidí v týmu. Chápe, jak zvládat klíčové momenty a být vůdcem, opravdovým vůdcem,“ řekl Marsch.
Jihoafričané postoupili ze skupiny A i na úkor Česka, s nímž remizovali 1:1. „Prohráli jsme těžký zápas, protože našemu týmu chyběla síla a rychlost, když to srovnám se soupeřem. Ale když se ohlédneme zpět, můžeme být s tím, co jsme na turnaji předvedli, docela spokojeni,“ uvedl trenér Hugo Broos.