Fotbal

Koubek nasadí proti Kosovu všechny nováčky. Prověřené hráče nechá odpočívat


30. 5. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Na českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání proti Kosovu. Po jeho dohrání trenér Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci 26 hráčů, kteří odcestují na světový šampionát. V zápase dá šanci všem nováčkům, naopak hráče, které považuje za prověřené, nechá odpočívat. Přímý přenos utkání Česko – Kosovo sledujte v neděli od 15:30 na ČT2.

Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 26 hráči do pole a třemi gólmany. Proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace. Kouč povolal tři nováčky útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s Hugem Sochůrkem.

„Někteří absolutně prověření hráči, které ještě v tomto prvním přípravném zápase není bezpodmínečně nutné testovat, do utkání nezasáhnou. Někteří navíc ještě o minulém víkendu hráli ligu, takže trochu aktivního relaxu potřebují. Jsou prověření. Nováčci, kteří jsou v nominaci, zasáhnou do utkání všichni,“ řekl Koubek. „Pokud jde o případný start (kapitána) Ládi Krejčího, to si ještě rozmýšlím,“ doplnil kouč.

Fotbalová reprezentace se sešla před závěrečnou přípravou
Těší ho, že po náročné klubové sezoně nikoho z devětadvaceti hráčů během závěrečné přípravy před šampionátem netrápí zranění. „Zatím je všechno v pořádku. Není žádný vážný problém,“ poznamenal Koubek.

V neděli bude muset třem hráčům oznámit, že na šampionát do Ameriky neodletí. „Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná. Na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Ale tohle fotbal přináší. Nebude to první případ, kdy se nominační kritéria a to síto řeší tímto způsobem. Na ten moment se netěším, skutečně si ho neužiju. Ale rozhodnutí musí padnout,“ řekl Koubek.

Hned po zápase jeho tým zamíří do New Jersey, kde 4. června tamního času odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do turnaje vstoupí Češi o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.

„Mužstvo je v úplně pozitivní náladě. Bylo by smutné, kdyby taková nálada nebyla. Každý se těšíme a už chceme za tu louži vyrazit. Věřím, že tam, až na nás dýchne atmosféra, přijde absolutní koncentrace na náš úkol,“ uvedl Koubek.

