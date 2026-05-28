Matěj Kovář míří na MS jako brankářská jednička

Jako česká gólmanská jednička půjde do mistrovství světa Matěj Kovář. Šestadvacetiletý brankář PSV Eidhoven na tiskové konferenci na srazu národního mužstva v Praze před závěrečnou přípravou prohlásil, že mu to naznačili trenéři.
Trenér Miroslav Koubek už během tiskové konference k nominaci oznámil, že brankářskou trojkou bude zkušený Jindřich Staněk, který se vrací po delším zranění. Dodal, že role gólmanů jsou dané, byť nejmenoval.
Kovář potvrdil, že se s ním počítá jako s jedničkou, kterou byl i v březnových úspěšných zápasech play-off proti Irsku a Dánsku. „Samozřejmě jsme se o tom (s trenéry) bavili a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna. Takže se připravím na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to půjde. Abychom společně dotáhli nějaký cíl, který jsme si stanovili,“ řekl Kovář.
Je rád, že celé gólmanské trio již s předstihem ví, jakou roli na šampionátu každý z nich bude mít. Dvojku bude dělat Lukáš Horníček z Bragy, který zatím na kontě za reprezentační áčko nemá žádný start.
„Samozřejmě, od toho je trenér, aby rozhodl a přiřadil ty role. A aby se to nějak vykomunikovalo. Myslím si, že jak hlavní trenér, tak trenéři gólmanů si s tím poradili skvěle a nebyl v tom žádný problém,“ poznamenal Kovář.
Za Česko na světovém šampionátu naposledy chytal Petr Čech před 20 lety v Německu, od té doby reprezentace mezi elitou scházela. „Upřímně tak daleko jsem se ještě nedostal a nesledoval jsem to, ale samozřejmě Petr Čech byl velká ikona. Dá se říct, že být po něm takhle na mistrovství světa je taky něco krásného,“ řekl Kovář.
„Ale myslím si, že to není o tom pocitu, jestli tam jedete jednička, dvojka nebo trojka. Myslím si, že je vůbec úspěch, že jsme se tam dostali. Je to krásný sen, který teď prožíváme jako celý tým,“ uvedl Kovář.
„Je to obrovská příležitost pro všechny hráče se ukázat na té největší fotbalové scéně. Myslím, že každý tomu dá maximum, aby se připravil co nejlíp, ukázal ten nejlepší výkon a vedlo to ke společnému týmovému výsledku. Nejedeme si to tam jen užít, víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná. Chceme se na to připravit co nejlíp, abychom se dostali dál ze skupiny,“ řekl Kovář.
S reprezentačním áčkem ho čeká druhý velký turnaj v kariéře, předloni se zúčastnil mistrovství Evropy v Německu. „Je to taková třešinka na dortu po sezoně. Na co se těším nejvíc? Asi celkově na ten turnaj. Nikdo z nás na mistrovství světa ještě nebyl, takže na atmosféru, krásné stadiony, vyprodaná hlediště,“ uvedl Kovář.
„Máme možnost se porovnat s týmy, s kterými se běžně nepotkáváme. Takové srovnání je taky fajn. Bude to krásné a doufám, že to naplní očekávání,“ řekl Kovář, který získal s PSV Eindhoven nizozemský titul.
Český celek odehraje dva ze tří zápasů skupiny ve vyšší nadmořské výšce v Mexiku. „Pro gólmana to bude míň náročné, protože já tam jen stojím. Pro kluky v poli to bude náročnější. Někdo mi říkal, že v té nadmořské výšce se balon chová trochu jinak,“ podotkl Kovář.
„Jak balon není nejtěžší, tak předpokládám, že v řidším vzduchu asi bude víc plavat. Možná nebude tak držet. Uvidíme, až si to v Mexiku budeme moci vyzkoušet. Jsem na to sám zvědavý. Jestli třeba půjde vykopnout dál. Třeba to může být i taktická zbraň,“ přemítal.
V týmu je před zúžením nominace napětí, přiznal Holeš
V národním týmu je před zúžením nominace cítit určité napětí, uvedl na TK třiatřicetiletý obránce Tomáš Holeš. Z aktuálního výběru ještě tři hráči do pole vypadnou po nedělním přípravném duelu s Kosovem.
O víkendu Holeš již počtvrté v kariéře zažil v Edenu korunovaci ligového mistra. „Nebylo to tak náročné jako minulý rok, kdy jsme titul získali po třech letech. Oslavy byly loni větší, teď příjemnější, menší. Mohly tam s námi být rodiny i děti. Ale je to za námi, odpočinul jsem si a na sraz reprezentace dorazil ve výborné náladě,“ řekl rodák z Nového Města na Moravě.
Než národní tým v neděli odletí na šampionát do Ameriky, trenér Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci. Tři hráči z těch, kteří se ve čtvrtek v Praze sešli, zůstanou doma. „Určité napětí tady je. Zužování nominace vždycky někdo odnese, tak to prostě je. Mě vyřadili po závěrečném kempu v Rakousku před mistrovstvím Evropy jednadvacítek. Je to nepříjemná věc,“ uvedl Holeš.
V roce 2015 před šampionátem na domácí půdě doplatil na to, že největší konkurence v kádru byla v obraně. Trenér Jakub Dovalil vyřadil Holeše a další tři hráče až po posledním přípravném utkání.
Letos se obránce podobného scénáře obávat nemusí. Za reprezentaci odehrál 39 zápasů a dal dva góly, pozici má jistou. Na srazu se hlásilo deset slávistů. „Jsem rád, že nás je tu tolik, je to o to příjemnější. Jde o vizitku Slavie, že má stále kvalitní hráče a reprezentaci dlouhodobě zásobuje. Vidím na tom jen samá pozitiva a snad to tak bude pokračovat,“ řekl Holeš.
V týmu jsou i David Douděra a kontroverzní útočník Tomáš Chorý, přestože byli ve Slavii minimálně na čas vyřazeni z kádru. „Jsem rád, že tady Choras je, že ho trenér i přes to všechno vezme. Patří sem, je pro nás důležitý do kabiny i na hřiště. Je těžké najít podobnou typologii útočníka. A co bude ve Slavii, se vyřeší později. Teď přijel výborně nastavený,“ uvedl Holeš.